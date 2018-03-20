"الشارقة للفنون" تختتم فعاليات "لقاء مارس"

الشارقة 24:

اختتمت مؤسسة الشارقة للفنون الإثنين 19 مارس 2018، فعاليات الدورة الحادية عشرة من لقاء مارس السنوي، التي شهدت على مدار ثلاثة أيام عدداً من الحورات والجلسات النقاشية وعروض الأداء، شارك فيها جمع من الفنانين والباحثين في الشأن الفني والثقافي، للنظر على نحو جماعي في "الثيمات" التي طرحها اللقاء.

وكان "لقاء مارس" قد انطلق السبت 17 مارس 2018 تحت عنوان "تدابير مجدية" عبر مجموعة من الجلسات، تمحورت حول إمكانية تخطي معوقات الإنتاج في الممارسة الفنية، والعمل خارج نظم الإنتاج الرسمية مثل الغاليريهات والمتاحف، إضافة لتناولها أثر الكوارث الطبيعية والسدود كإحدى معوقات عملية الإنتاج.

بينما ركزت جلسات اليوم الثاني على موضوعات ذات صلة بالسينما وإنتاج الأفلام، في تتبع لتطور السينما المستقلة ومنصات عرض الأفلام.

كما تناول اللقاء في يومه الثالث، محاور متعلقة بتوظيف الفن كوسيط للبنى التحتية، وتطرقت الجلسات إلى موضوعات عن الممارسات المعمارية والتنمية الحضرية وناقشت أثر مشاريع الاستدامة والتأهيل على تشكيل المجتمعات المحلية والمدن.