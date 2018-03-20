"الشارقة للتراث" ينظم ورشة حول البروتوكول في الاستقبال

الشارقة 24:

نظّم معهد الشارقة للتراث، اليوم الثلاثاء، في مقره بالمدينة الجامعية، ورشة عمل بعنوان "البروتوكول في الاستقبال والضيافة"، بهدف تمكين المشاركين من التعرف على القواعد والمبادئ المكتوبة وغير المكتوبة، واستهدفت الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى الـ 22 من مارس الجاري، موظفي هيئة دبي للثقافة والفنون، ويشارك فيها أكثر من 36 موظفاً، بالإضافة إلى طلبة المعهد.

وركز القائمون على الورشة، الدكتور عامر العمر الخبير في إدارة التنمية البشرية، والدكتورة بسمة كشمولة نائب المدير الأكاديمي في معهد الشارقة للتراث، على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتخطيط الفعال والناجح للمؤتمرات في المؤسسات الثقافية، وتعريفهم بمفهوم القواعد لمختلف المناسبات والحفلات والمآدب الرسمية والاجتماعية، والتي تدل على الخلق القويم الذي يجمع بين الرقي، والبساطة، والجمال، والتي يجب اتباعها، للظهور أمام الجمهور بصورة حسنة تعكس نجاح مؤسستهم.

وتشتمل الورشة على محاور عدة، من أبرزها فن الإتيكيت، والذي يشمل مواضيع مثل، إتيكيت التعامل الرسمي والاجتماعي، وإتيكيت الحديث، وإتيكيت الملابس، وإتيكيت الولائم والحفلات، وإتيكيت الاجتماعات والمقابلات، بالإضافة إلى فن المراسم "البروتوكول"، مثل الزيارات الرسمية، والحفلات والولائم الرسمية، ومراسم رفع الأعلام، ومراسم المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

وقالت الدكتورة بسمة كشمولة، نائب المدير الأكاديمي في معهد الشارقة للتراث: "نحرص على تسهيل عمل المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات من خلال تنظيم مثل هذه الورش التي يستفيد منها المشاركون في المجال العلمي والعملي، حيث تسهم في إيجاد أجواء تثري المشاركين معرفياً وفكرياً، وتكسبهم المهارات اللازمة للتخطيط الناجح للفعاليات والمؤتمرات، حيث يسعى المعهد دوماً إلى تحقيق أهدافه الأساسية من خلال حزمة برامجه وأنشطته وفعالياته المتنوعة".

وتناول الدكتور عامر العمر، والدكتورة بسمة كشمولة، في اليوم الأول للورشة، مفهوم إتيكيت التعامل الرسمي والاجتماعي، والمجاملة، وهي فن الإرضاء، حيث تعطي فكرة طيبة عن صاحبها، كما أنها تصل بسهولة إلى القلب، وبمعنى آخر إذا وضع الشخص في اعتباره عند كل تصرف شعور وإحساس وحقوق وتطلعات الآخرين، فإن ذلك يمثل البداية الصحيحة لأصول الإتيكيت.