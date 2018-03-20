"الكتاب الشهير" و"آفاق النظم" اطلالتان على النشر من "باريس للكتاب"

الشارقة 24:

نظم جناح الشارقة في معرض باريس للكتاب، مساء الأحد، وفي إطار فعاليات اختيار الإمارة ضيفاً مميزاً، فعاليتين ثقافيتين، الأولى فتحت النقاش حول آليات التسويق للكتاب تناولت سؤال "الكتاب الأكثر مبيعاً"، والثانية، أخذت الجمهور إلى الشعر الإماراتي المعاصر، مع ثلاث تجارب شعرية من أجيال مختلفة.

وجاءت الفعالية الأولى تحت عنوان "كتاب شهير" قدمتها الروائية أسماء الزرعوني، مؤكدة أن الكثير من المتغيرات تؤثر على عالم النشر وتزيد من رصيد الكتاب، فاتحة باب النقاش حول إشكالية: ما الذي يجعل كتاباً ما أكثر شهرة؟ وعن ماذا يبحث القارئ الإماراتي في الأدب، هل يبحث عن الرواية أو الشعر أو القصة؟.

من جهتها، أوضحت الروائية إيمان يوسف أنها لا تكتب لجمهور محدد، وأن أسلوبها لا يبحث عن قارئ نموذجي في رأسها، مشيرة إلى أنها لا تخضع أي من أعمالها لذائقة محددة، انطلاقاً من إيمانها أن "الأدب صنيعة صاحبه".

وشددت الكاتبة الشابة، على أن ما يجعل الكتاب شهيراً ليس بالضرورة مضمونه، بل عوامل كثيرة مؤثرة منها التوزيع، ودور الناشر في الاهتمام بالكتاب، والعلاقات العامة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقات الكاتب.

أما الروائي والقاص علي الحميري، الذي يجمع في رصيده ثلاثة أعمال روائية، وتسع مجموعات قصصية، فأكد أن لا شيء يعلو على معيار وحيد في جعل كتاب ما راسخ وله حضور، ألا وهو الجودة، موضحاً: "جودة الكتاب تفرض حضوره في كل زمان ومكان، وهذا لا يعني أن ظاهرة الكتاب الأكثر شهرة لا تلتزم بهذا المعيار".

وأستهل الروائي سعيد البادي، حديثه بالإشارة إلى أن القارئ واعٍ ومتطلب، ولم تعد تنطلي عليه خدع التسويق المبهرة، مشيراً إلى أن القارئ لا يكتفي فقط بالمحتوى، فهو يهتم أيضاً بالشكل والخط ونوعية الورق، وهذه عوامل تساهم في إنجاح الكتاب وانتشاره"، وأوضح أن سوق الإمارات متجه اليوم إلى عالم الرواية والأمر مرتبط بمزاج القارئ وبموجة النشر المتاحة في يومنا.

ومن عالم الرواية والنشر إلى عالم الشعر، أطلت ثلاثة أصوات شعرية متنوعة التجربة، على جمهور الجناح، في أمسية بعنوان "آفاق النظم" قدمتها الشاعرة الهنوف محمد، معرفة بالشعر الإماراتي وتجربته العميقة والمتجذرة في النظم والكتابة الشعرية العمودية والنثرية، وقالت للجمهور الفرنسي الذي توزع في جنبات الجناح: "إن الشعب الإماراتي يعتز بشعرائه، كون الشعر كان وسيبقى لغة يومية في حياة الإماراتيين".