الملتقى الفكري لأيام "الشارقة" يوصي بإعداد "أنطولوجيا مسرحية"

الشارقة 24:





رفعت لجنة التوصيات الخاصة بالملتقى الفكري المصاحب للدورة 28 من أيام الشارقة المسرحية، أسمى آيات الشكر والعرفان، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الرعاية السامية التي أحاط بها المسرح، وأيام الشارقة المسرحيَّة، وهذا الملتقى الفكري.

وثمنت عالياً الجهد الكبير الذي تبذله دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، في التنوير المسرحي والثقافي، وعقد اللقاءات القائمة على التعدد الثقافي والحضاري العربي، وجمعه في حلقة نقاشيَّة، تضمن انسيابيَّة الخبرات والآراء المتعددة في التلاقي والتلاقح، ما يعمل على رفد الحركة الفنيَّة المسرحيَّة برؤى جديدة، متوافق عليها جمعيَّاً، كما تشكر اللجنة كل الساهرين على حُسن التنظيم وحُسن سير أعمال أيام الشارقة المسرحيَّة، في دورتها الثامنة والعشرين.

وقدمت اللجنة التوصيات التالية في ضوء مناقشات ومداخلات الملتقى الفكري، الذي جاء هذا العام تحت عنوان (النقد المسرحي العربي: الترجمة والتثاقف):

ـ أوصت اللجنة بالعمل على إصدار قاموس أو معجم مسرحي يضم تعريفاً بالقديم والمعاصر من المفاهيم والمصطلحات المسرحيَّة، وكذلك المسميات، وينطوي على شروحات وافية مبنيَّة على دراسات، وليس فقط بالرجوع إلى الموسوعات أو القواميس اللغويَّة.

ـ التفكير باستحداث مسابقة للترجمة المسرحيَّة، أو جائزة لأفضل (دراسة نقديَّة مسرحيَّة مترجمة أو نص مسرحي مترجم)، وذلك لتشجيع المترجمين المسرحيين على انتخاب الأفضل والأجود من إنتاجات الأمم الأخرى، ونقلها إلى اللغة العربيَّة.

ـ عقد ندوة خاصة بقراءة شروح وترجمات العرب القدماء لكتاب (فن الشعر) لأرسطو، واستخراج جميع المصطلحات المسرحيَّة الموجودة فيه مع تحديداتها، ودراسة (المصطلحات والتحديدات) دراسة علميَّة.

ـ إنشاء برنامج عملي يهدف إلى إعداد أنطولوجيا مسرحيَّة، تتضمن ترجمات للنصوص المركزيَّة الغربيَّة للنقد المسرحي.

ـ التفكير في إقامة مركز بحثي متخصص في شؤون الترجمة المسرحيَّة، من اللغة العربيَّة وإليها، بحيث يتيح لنا أن نبقى على اطلاع على أهم وأحدث ما في المسرح العالمي، من نصوص ودراسات نظريَّة وتطبيقيَّة، فيُعرّف العالم بلغاته المتعددة، بالمسرح والمسرحيين العرب وإنتاجاتهم.

- ابتعاث طلاب مسرح عرب إلى دول متعددة اللغات والثقافات، لإكمال دراساتهم في المسرح، واستحضار المميز والجديد من التجارب والثقافات المسرحيَّة والخبرات وتعريف العالم العربي بها.

- إقامة مؤسسة أو هيئة أو جمعيَّة عربيَّة، تكون مرجعيَّة للنقد المسرحي العربي، مبنيَّة على الخبرات العلميَّة والأكاديميَّة، تعمل على تقديم الرأي النقدي والدراسات النقديَّة، التي تُغني تراثنا المسرحي، وتواكب مسرحنا اليومي، وتستشرف مستقبل المسرح العربي.

- إقامة وإنشاء مكتبة مسرحيَّة إلكترونيَّة، تتوافق وروح عصر التكنولوجيا والسرعة، وتلبي طموح الشباب والباحثين العرب في مواقعهم، وتضم بين جنباتها كتب المسرح بجميع اللغات، ومن مختلف التخصصات المسرحيَّة.

- تفعيل دور مشاركة الفرق المسرحيَّة في فعاليات التبادل الثقافي، وعدم قصرها على الفرق الفلكلوريَّة أو التراثيَّة فقط، مما له دور كبير في تعزيز التثاقف المسرحي بالأفكار الفنيَّة والنقديَّة، وتدعيم الخبرات المحليَّة بخبرات عمليَّة، وزيارات ميدانيَّة لدول العالم المختلفة.

- اعتماد جهة رسميَّة أو شبه رسميَّة كمرجعيَّة في تحديد المصطلحات المسرحيَّة العربيَّة، ولتكن على سبيل المثال (الهيئة العربيَّة للمسرح)، تتولى إقامة دراسات علميَّة تعمل على تحديد وحسم الاختلافات في التسمية للمصطلحات المسرحيَّة.