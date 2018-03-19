"الشارقة للأطفال العرب" يناقش أهمية الاستدامة بالتعليم

الشارقة 24:

كشفت اللجنة العليا المنظمة لملتقى الشارقة للأطفال العرب خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم، يوم الإثنين، في مركز الطفل للفنون في ضاحية مغيدر بالشارقة، عن فعاليات الدورة الـ 13 من الملتقى الذي تنظمه أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في 24 مارس المقبل، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وستستمر فعاليات الملتقى لغاية 28 مارس ويشارك فيه، أكثر من 128 طفلاً وطفلة من 11 دولة عربية، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية السودانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحيث يتكون وفد الإمارات من 84 طفلاً من مختلف المناطق التعليمية ومراكز الأطفال بالشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى جانب جمعية مرشدات الإمارات وجمعية كشافة الإمارات.

وتحمل الدورة الـ 13 للملتقى شعار "اسمعونا... نحن المستقبل"، والذي رفعه الأطفال منذ انطلاق الدورة السابقة 2016، وتكراره لتأكيد ندائهم إلى صناع القرار في العالم العربي لتوجيه خططهم المستقبلية نحو تمكين الجيل الجديد من العلوم بمعطياتها الحديثة، ومتطلّباتها العصرية ومهاراتها التقنية، المحفزة على التفكير والابتكار والإبداع، حيث سيعبر الأطفال عن حقهم في حياة آمنة ومستقرة وفي اكتساب العلم والمعرفة التي تؤهلهم للمستقبل.

وتهدف هذه الدورة إلى غرس الاعتزاز في نفوس الأطفال العرب بانتمائهم إلى أمة واحدة ذات ثقافة أصيلة ومتميزة، وتعريف الأطفال العرب بدولة الإمارات واطلاعهم على منجزاتها الحضارية ودور المؤسسين، وإبراز مواهب الأطفال العرب وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعزيز حق الطفل العربي في التعبير عن نفسه وطموحاته، بالإضافة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الأطفال العرب.

وفي كلمة لها خلال المؤتمر قالت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى: "يشكل هذا الملتقى استكمالاً لمسيرة دعم الطفل العربي التي يقودها برؤيته وحكمته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترافقه في هذه المسيرة المضيئة بالإنجازات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين... صاحبة القلب الكبير في مناصرتها لقضايا الأطفال العرب".

وأضافت الكعبي، "وعلى الرغم من تنوع فعاليات الملتقى إلا أن القاسم المشترك بينها هو تركيزها على قضية محورية تؤثر في مستقبل الأطفال بشكل عام والأطفال العرب بشكل خاص وهي التنمية المستدامة، مضيفة، "إننا نتطلع في هذه الدورة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الأطفال العرب، وتسليط الضوء على دورهم في دعم شراكات التنمية المستدامة، كما سيعمل الملتقى على تعزيز سلوكيات الاستدامة للأطفال المشاركين، والتي أصبحت من أساسيات المنظومة التعليمية والبرامج التربوية الحديثة".

وأكدت الكعبي على أن هذا الملتقى الذي يتزامن مع احتفاء الإمارات بعام زايد، يهدف إلى غرس الاعتزاز في نفوس الأطفال العرب، بانتمائهم إلى أمة واحدة ذات ثقافة أصيلة ومتميزة، وتعريف الأطفال العرب بدولة الإمارات واطلاعهم على منجزاتها الحضارية ودور المؤسسين وإرث زايد وقيمه الخالدة.

وقالت ريم بن كرم، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين: "نعتز بدعمنا لملتقى الشارقة للأطفال العرب الذي شكل على مدى عقدين منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي لتمكين وتشجيع الأطفال على إسماع صوتهم لصناع القرار وتحفيزهم على المبادرة وتقديم أفكارهم وإبداء الحلول للتحديات التي تواجههم"، وأضافت، أن أهداف الملتقى تترجم مسيرة الشارقة المتميزة في صون وحماية حقوق الطفل العربي وتقديم نموذج رائد في بناء جيل عربي يعتز بأصالته ويتطلع بأمل إلى المستقبل، ولا شك في أن هذا الملتقى يستلهم من رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، واهتمامها بقضايا الطفل بشكل خاص والأسرة بشكل عام ليستمر في تقديم أفضل الفعاليات التي تنمي مواهب ومهارات الأطفال العرب وتقيم جسور التواصل والتعاون فيما بينهم".

وأضافت بن كرم: تكتسب الدورة الـ 13 من الملتقى أهمية أكبر بتزامنها مع عام زايد مما سيتيح للأطفال المشاركين التعرف على هذه الشخصية القيادية التي كرست حياتها لبناء أجيال تنعم بالأمان والاستقرار ومقومات الحياة الكريمة، وتجاوزت في عطائها ورؤيتها المستقبلية حدود الإمارات لتشمل المجتمعات العربية كافة.

من جانبها قالت عايدة بطي حديد، مدير إدارة البرامج في قناة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، الراعي الإعلامي للملتقى: "كان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أطيب الأثر في الارتقاء بحياة الأطفال، فقد وفرت الإمارة العديد من المراكز والمرافق التي تُعنى بهم، وبتطوير قدراتهم وصقلها، وتزويدهم بالمعارف والعلوم، حتى يكونوا قادرين على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في حياتهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم وأمتهم.

وأضافت: "ويأتي تنظيم ملتقى الشارقة للأطفال العرب في دورته الـ13 ليكون ميداناً يجمع أطفال العرب من شتى أقطار وطننا العربي الكبير، في مسعى لتحفيزهم ودعمهم، واستخراج الطاقات الكامنة في كل واحد منهم، حتى يكونوا مشاعل نور تلهم غيرهم من الأطفال".