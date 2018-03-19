نورا الشامسي: 120 طفلاً من 11 دولة في "ملتقى الأطفال العرب"

الشارقة 24 - محمود سليم:

كشفت نورا علي الشامسي رئيس قسم المبادرات والمشاريع في أطفال الشارقة، ونائب رئيس ملتقى الشارقة للأطفال العرب، أن وفد الدولة في الملتقى يتكون من أطفال المراكز التابعة لأطفال الشارقة، ومدينة الخدمات الإنسانية، والمناطق التعليمية التابعة للدولة، وجمعية كشافة الإمارات، وجمعية مرشدات الإمارات.

وأوضحت الشامسي، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عُقد، الإثنين، بمركز الطفل في مغيدر، أن الملتقى يتضمن ورش تعليمية وترفيهية للأطفال المشاركين على مدار 5 أيام، مشيرة إلى أنه لكل ورشة هدف رئيسي يتعلمه الأطفال من خلالها، بالإضافة إلى تعريفهم بعام زايد.

ويعتبر الملتقى، الذي يقام كل عامين، منصة حقيقية للأطفال العرب لمناقشة القضايا التي تعنيهم والتي تؤثر على قضاياهم حاضراً ومستقبلاً، لتأكيد ندائهم إلى صناع القرار في العالم العربي لتوجيه خططهم المستقبلية نحو تمكين الجيل الجديد من العلوم بمعطياتها الحديثة، ومتطلّباتها العصرية ومهاراتها التقنية، المحفزة على التفكير والابتكار والإبداع.