62 عملاً في جائزة "أبدع" لأفضل تقرير مرئي

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة الشارقة للإعلام، عن اختيار 62 عملاً يتنافس للفوز بالنسخة الثانية من جائزة "أبدع" لأفضل تقرير مرئي، المسابقة التي تسعى إلى تحفيز المواهب الشابّة من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد في إمارة الشارقة على ترجمة رؤاهم الإبداعية في المجال الإعلامي، وتشجيعهم على إعداد التقارير المرئية من أفكارهم الخاصة.

وحددت لجنة التحكيم، بمشاركة نجم الدين هاشم مدير الجائزة، الأعمال المتأهلة بعد دراسة مستفيضة لمجمل الأعمال المتقدمة، إذ جرى فرزها على مراحل، واستبعاد الأعمال غير المستوفية للشروط.

وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بمهارات الطلاب الإعلامية في صناعة التقارير المرئية بمختلف جوانبها، التي تشمل الفكرة والتصوير والإعداد والتعليق والإخراج، وتنمية روح التنافس وتشجيع المواهب المبدعة، وإتاحة الفرصة للمؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات وإمارة الشارقة، للاطلاع على إمكانات المواهب الشابة في سبيل دعم العمل الإعلامي المحلي.

وقال نجم الدين هاشم مدير الجائزة: "كشفت الجائزة في دورتها الثانية عن مواهب إبداعية متميزة في مجال الإعلام المحلي، استطاعت أن تبهر بجودة أعمالها لجنة التحكيم، وكان من اللافت استلام اللجنة مشاركات عدة من طلبة خارج كليات الإعلام، مثل كليات الآداب والهندسة والحاسوب وغيرها، وهو ما يعني أن الجائزة أصبحت منصة رائدة للموهوبين من الشباب الراغبين في استعراض إبداعاتهم في مسعى لتكريمها وتبينها".

وأضاف نجم الدين: "تهدف الجائزة إلى توفير بيئة حاضنة وراعية للمواهب الإعلامية المتميزة التي يتم الكشف عنها، والاستثمار فيها، لتأهيل مهاراتها وصقلها، والاستفادة من إبداعاتها، وكان من نتائج النسخة الأولى، على سبيل المثال، توظيف مؤسسة الشارقة للإعلام لإحدى الفائزات، التي تعمل حالياً ضمن الفريق المسؤول عن إنتاج برنامج "يوميات جامعية"، الذي يقدمه تلفزيون الشارقة بالتعاون مع جامعة الشارقة".

وتابع نجم الدين: "بصفتها الجهة المنظمة للمسابقة، وتعزيزاً لمسؤوليتها المجتمعية، فإن مؤسسة الشارقة للإعلام حرصت على توفير فرص تدريبية وتطويرية للفائزين بالنسخة الماضية من الجائزة عبر مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لها، لتنمية مهاراتهم وتطويرها، وهو ما سيعود على القطاع الإعلامي المحلي والعربي بفوائد عديدة".

وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في حفل ختامي سينعقد يوم الأحد 25 مارس، في مسرح الجامعة القاسمية تمام الساعة 10 صباحاً.

ورصدت اللجنة المنظمة للجائزة عدداً من الجوائز المالية ضمن عدة فئات تم تقسيمها إلى: "أفضل فكرة"، و"أفضل إعداد"، و"أفضل تقديم أو تعليق"، و"أفضل تصوير"، و"أفضل إخراج"، إلى جانب "أفضل عمل فني متكامل"، إذ سيتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى في هذه الفئات، بالإضافة إلى "جائزة لجنة التحكيم"، وفئة "أفضل تقرير باستخدام تطبيق (سناب شات)"، التي اعتمدت للمرة الأولى في النسخة الثانية من الجائزة.

ويشرف على تقييم الأعمال لجنة التحكيم التي تشكلت باختيار نخبة من الإعلاميين المحترفين، تضم كل من الخبير الإعلامي الدكتور علي قاسم الشعيبي رئيس اللجنة، والإعلامي علي آل سلوم، والإعلامي أحمد البيرق، والمخرجة ابتسام الشايب.

وكانت اللجنة المنظمة للنسخة الثانية من جائزة "أبدع" لأفضل تقرير مرئي لعام 2018، اختتمت سلسلة من ورش العمل التعريفية بالجائزة، زارت خلالها كل من الجامعة القاسمية، وجامعة الأفق، وجامعة الشارقة بمختلف فروعها في مدينة الشارقة، وكلباء، وخورفكان، والجامعة الأميركية بالشارقة، بهدف تعريف الطلبة الراغبين في المشاركة، بشروط الجائزة وأهدافها، والإجابة على تساؤلاتهم.