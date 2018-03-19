معهد الشارقة للتراث يحتفل بيوم الطفل الإماراتي

الشارقة 24:





نظم معهد الشارقة للتراث، الأحد، فعالية بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف الخامس عشر من مارس كل عام، وذلك في "البيت الغربي" بقلب الشارقة، هدفت إلى المساهمة في توعية الطفل الإماراتي بحقوقه كافة، وأهميته في المجتمع، وتحفيز الطفل بالمجتمع وتعزيز دوره في تحقيق التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية.

وشارك في الفعالية الباحث في التراث، فؤاد القحطاني، وتضمنت مسابقات عن يوم الطفل الإماراتي، ودورة طبخ، وورشة تلوين الفخار والجبس، حيث كانت الفئة المستهدفة هي، مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال، ومدرسة أسماء للتعليم الأساسي، وقد حضرها أكثر من 50 شخصاً.

وقالت خولة الشامسي، مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في معهد الشارقة للتراث: "إن يوم الطفل الإماراتي الذي تم تخصيصه سنوياً يعتبر تتويجاً مشرقاً لقيم الدولة في رعاية الطفولة وصونها، بما يفضي إلى الحفاظ على هذه الشريحة من المجتمع الإماراتي وحمايتها بصورة متكاملة وتعزيز حقوقها في التربية والتعليم والصحة والرعاية الشاملة، كما أن هذا اليوم يعزز دور الإمارات ومكانتها العالمية في مجال حقوق الإنسان".

ولفتت إلى أن يوم الطفل الإماراتي جاء كمبادرة أعلنت عنها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث تؤكد تلك المبادرة على مدى حرص سموها على الطفل واهتمامها به، فهو المستقبل الحقيقي الذي ترنو إليه كل العيون، كما أن الاحتفال يؤكد على أهمية ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي، ويؤكد أيضاً حرص الدولة على تشجيع الأطفال على ممارسة حقوقهم.

ولفتت إلى أن معهد الشارقة للتراث، يحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات المجتمعية التي تعتبر عنواناً كبيراً في برامجه وأنشطته وفعالياته، فلا نغفل عن الطفل، في ظل حرص وسعي المعهد من أجل الاستمرار في نهجه ومهماته المتعلقة بصون التراث وحمايته ونقله للأجيال، الأمر الذي يعني أننا حريصون على الأطفال لأنهم هم العنوان الذي ندخل من خلاله إلى المستقبل بكل فرح وبهجة وسعادة.

ومن جانبه، قال الباحث في التراث، فؤاد القحطاني: "كان تفاعل الحضور حيوياً ولافتاً مع الورشة التي جاءت بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، وقد تعلم الأطفال خلال الفعالية الكثير من الأمور التي تخص الطفل وحقوقه وجده واجتهاده، وضرورة الارتقاء بوعيه من أجل مستقبل أجمل، فالطفل هو المستقبل، وهو الذي نعمل جميعاً، كل في موقعه، من أجله".

وتابع القحطاني: تحدثنا في المحاضرة أمام الأطفال عن يوم الطفل الإماراتي، وعن الطفل وأهميته في المجتمع، ومدى اهتمامه بالعادات والتقاليد كجزء من التراث وتمسكه بها، وأوضحنا لهم كيف يمكن لنا جميعاً الحفاظ على التراث ولماذا.

وأكد أن المحاضرة التي تفاعل الأطفال معها بشكل لافت، تناولت قوانين الطفل وحقوقه، وكيفية تنمية وعي الطفل، وأهمية وضرورة أن يتعرف على المجتمع والقوانين والعادات والتقاليد، وكيف يمكن لنا أن نساهم في غرس محبة التراث في نفوس وقلوب الأطفال، كي يحمله معه إلى الغد، وتعزيز هذا النهج عند الأطفال.