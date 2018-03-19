الصايغ: "الشارقة في باريس" أكبر "تظاهرة ثقافية إماراتية"

الشارقة 24 – وام:



أكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن مشاركة 150 كاتباً وإعلامياً وفناناً ومثقفاً من دولة الإمارات والدول العربية، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في معرض باريس الدولي للكتاب، تعد إضافة حقيقية إلى تجربة كل واحد منهم على حدة كما هي إضافة إلى حركة الثقافة العربية عامة.



وقال حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في بيان، الأحد، إن هذه التظاهرة تدل على اهتمام سموه بالكاتب الإماراتي والعربي وتقديره للكتاب والأدباء وعطاءاتهم ما يشكل لفتة كبيرة وغير مسبوقة، مشيراً خصوصاً إلى مشهد الكتاب وهم يوقعون كتبهم المترجمة إلى اللغة الفرنسية ضمن المشروع المشترك بين هيئة الشارقة للكتاب واتحاد كتاب وأدباء الإمارات والذي تمت من خلاله ترجمة 41 عملاً إماراتياً وعربياً في الشعر والقصة والرواية والمسرح والنقد والتاريخ والتراث إلى اللغة الفرنسية والتي لاقت إقبالاً لافتاً من جمهور المعرض.



وأشاد بالنشاط النوعي المصاحب تحت سقف جناح إمارة الشارقة بإشراف هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات الثقافية الإماراتية ومنها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمعية الناشرين الإماراتيين والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين ومنشورات القاسمي ودائرة الثقافة بالشارقة ومعهد الشارقة للتراث ودارة الدكتور سلطان القاسمي والمجلس الوطني للإعلام.



ووصف الصايغ حدث "الشارقة في باريس" بأنه أكبر تظاهرة ثقافية وإعلامية للإمارات خارج الدولة.