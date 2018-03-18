بدور القاسمي شخصية العام الثقافية لجائزة "العويس"

الشارقة 24 – وام:



كشفت "ندوة الثقافة والعلوم" عن اختيار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين مؤسس ورئيس مؤسسة كلمات، "شخصية العام الثقافية" لجائزة العويس للإبداع في دورتها الـ 25.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الندوة بحضور سلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارتها وأحمد حارب المهيري مديرها التنفيذي ونخبة من الإعلاميين والصحافيين للإعلان عن الفائزين بالجائزة.



وبلغ عدد المشاركات خلال هذه الدورة 163 مشاركة فاز منها 51 مشاركة من بينها 43 فائزاً إماراتياً في مجالات "شخصية العام الثقافية والشخصية الثقافية الخاصة – والابتكار العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والإبداع الفني" و8 فائزين مقيمين في الجائزة الثقافية الخاصة والبحوث وأفضل كتاب.



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز تحت رعاية سعادة علي بن حميد العويس وذلك يوم 26 مارس الجاري بمقر ندوة الثقافة.



وقال سلطان السويدي إنه تم اختيار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي شخصية العام الثقافية وهي شخصية مميزة نهلت من فكر وعلم والدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أنها شخصية بارزة ومتميزة في العديد من المجالات خاصة في الثقافة والنشر وأدب الأطفال وأسست في عام 2007 دار كلمات للنشر، المتخصصة في إصدار كتب الأطفال ذات الجودة العالية باللغة العربية والتي تحولت في عام 2013 إلى "مجموعة كلمات" لتضم إلى جانب دار "كلمات" للنشر "حروف" الهادفة إلى تطوير برامج تعليمية مبتكرة تدعم التعليم باللغة العربية، و"روايات" المعنية بأدب الشباب والكبار، و"كلمات كوارتو" المتخصصة في نشر وتوزيع الكتب المصورة باللغة العربية، إضافةً إلى "مكتبة" وهي مقهى ثقافي فكري خاص بالأطفال.