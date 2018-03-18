"فن" تنظم ورشة تصوير في جزيرة العلم

الشارقة 24:



ضمن جهودها الرامية إلى تمكين جيل جديد من المصورين الموهوبين، نظمت "فن"، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، ورشة تصوير عملية في جزيرة العلم، شملت التعريف بالتقنيات الخاصة بالتقاط الصور للمباني والأضواء وحركة المدينة.



وهدفت الورشة إلى تحفيز المصورين على التفكير في كيفية صناعة المشهد وتوظيف عناصره الجمالية بصورة صحيحة لالتقاط صور إبداعية وغير تقليدية، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة في رعاية رواد هذا الفن من الشباب، والارتقاء بأعمالهم والتعريف بها على المستويات المحلية والعربية والعالمية.



وشملت الورشة على مدار يومها الأول محاضرات نظرية عدة تناولت مبادئ التصوير وأنواعه وطرق استخدام الإضاءة المناسبة للتصوير الاحترافي، والتعريف بأحدث تقنيات التصوير وأساسياتها، والقواعد الخاصة بالتصوير والتكوين، والتقاط الصور للمدن والمباني، والتخطيط للتصوير وطريقة التفكير، وتعديل الصور، فيما اشتمل اليوم الثاني على تطبيق عملي لآليات التصوير، وذلك خلال جولة تصويرية في جزيرة العلم بإشراف المدرب عبد القادر العاني.



وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي للطفل: "تجسد هذه الورشة مساعي (فن) الرامية إلى الارتقاء بالمواهب الصاعدة في عالم التصوير، إذ قدمت حافزاً لتنمية خيالهم الفني، بما تضمنته من تدريبات نظرية وعملية، لتسهم في تطوير مهاراتهم وصناعة مصورين محترفين منهم مستقبلاً".



وتهدف مؤسسة (فن) إلى تنشئة وإعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية، والمؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم، كما تهدف إلى دعم المواهب وتشجيعها من خلال المهرجانات، والمؤتمرات، وورش العمل على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير شبكة مترابطة من الشباب الموهوبين والواعدين، وتمكينهم من تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي.