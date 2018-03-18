شعراء إماراتيون يقرأون للوطن من "باريس للكتاب"

الشارقة 24:

في إطار اختيار الشارقة ضيفاً مميزاً على "معرض باريس للكتاب" 2018، قدّم جناح الشارقة المشارك في المعرض مجموعة من الأصوات الشعرية الإماراتية إلى الجمهور الفرنسي، خلال أمسية شعرية أدارها طلال سالم أقيمت مساء السبت بمشاركة كلّ من الشاعرة الهنوف محمّد والشاعرين ظاعن شاهين وسالم أبو جمهور.

استهلّت الأمسية الشاعرة الهنوف محمد بقصيدة بعنوان "وطني سجّادة حب"، قالت فيها:

"أيها العابرون في ذبذبات الوطن

أيها العابرون في ذبذبات الورد

خذوا الموائد ودعوا لي وطني..

أعيذه بكلمات الله التامات

وأقرأ عليه المعوّذات.. فلا ورد بلا عذابات

ووطن بلا معوذات ولا حياة

بلا كلمات الله التامات.. فوطني سجادة حب

ووطني سجادة ورد تعيد الأكسجين للبنفسج

ووطني سرب حمام أبيض يعيد من تاه في الطرقات".

من جانبه، نوّع الشاعر ظاعن شاهين في قراءته، حيث قدم مجموعة من قصائده باللهجة العامية، وأخرى قصائد فصيحة، ليعكس جماليات الشعر الشعبي الإماراتي، وما يقدم الشعراء المعاصرون على مستوى القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة.

أما الشاعر سالم أبو جمهور استلهم حضوره في باريس، حيث ظهرت العديد من مفردات المدينة في النصوص التي اختار إلقاءها، ومنها قصيدة "صوت الموناليزا".

تخلّلت جميع الإلقاءات الشعرية، قراءات لنصوص مترجمة لكل من الهنوف محمد وظاعن شاهين وسالم أبو جمهور، قرأها بالفرنسية الإعلامي اللبناني عبده وازن.