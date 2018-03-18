علي مراد: 30 متحدثاً في "لقاء مارس" الذي يحمل عنوان "تدابير مجدية"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال علي مراد منسق التواصل المجتمعي في مؤسسة الشارقة للفنون: "اليوم نحن متواجدين في دار الندوة حيث يقام لقاء مارس الذي يحمل عنوان "تدابير مجدية"، وهو ملتقى حواري سنوي يقام في مؤسسة الشارقة للفنون حيث تستضيف المؤسسة أكثر من 30 متحدثاً يناقشون موضوع مقاومة المعوقات للإنتاج الفني وتختتم فعالياته غداً الإثنين.

وأضاف علي مراد، "يضم لقاء مارس جلسات حوارية وعروض أدائية إلى جانب معرض من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، وفي إطار فعاليات لقاء مارس، يقام اليوم عرض أدائي للفنان نيو ميونجا، إضافة لعرض آخر في الحفل الختامي غداً في ساحة المريجة.