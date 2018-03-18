"الشارقة والناس 3" ينطلق الخميس المقبل

الشارقة 24 – محمود سليم:

ينظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للثقافة والناس، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس الجاري، وتقام فيه فعاليات أسرية، وثقافية، وترفيهية، وفنية متنوعة على مدار أيام المهرجان في حديقة الياش.

ويهدف المهرجان إلى إيصال رسالة المكتب الثقافي والإعلامي إلى المجتمع وإعادة إحياء الفعاليات السنوية والتشغيلية للمكتب وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، بالإضافة إلى رصد تفاعل الجمهور ليكون جزءاً من الفعالية كمشارك وليس كحضور فقط.

وكشفت عائشة عثمان عبد الكريم، مسؤولة الموقع الإلكتروني لمجلة مرامي، التابعة للمكتب، خلال مؤتمر صحافي عُقد، الأحد، بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة للإعلان عن تفاصيل المهرجان، إلى أن الأهداف الاستراتيجية التي يحققها المهرجان للمكتب، هي: قيادة التنمية الثقافية والإعلامية والفكرية في المجتمع، ورعاية وتحفيز الموهوبات في مجالي الآداب والفنون، وتوظيف الدراما بجميع صورها ومفرداتها الفنية في خدمة المجتمع والتعبير عن قضاياه.

وأضافت عبد الكريم، في كلمتها خلال المؤتمر، إلى أن الأهداف تشمل أيضاً: التنمية المستدامة للأسرة في ظل القيم والثقافة الإسلامية التي تُشكل الهوية الوطنية، وبناء أرقى وأحدث وسائل التثقيف والاتصال المجتمعي من خلال الإعلام الحديث، بالإضافة إلى الشراكات المجتمعية التي تدعم الحراك الثقافي والإعلامي في المجتمع.

وأشارت إلى أن المهرجان وحَّد جهود المؤسسات لخدمة المجتمع، مع الحفاظ على هوية كل مؤسسة، مضيفة "لمسنا أن تواجدنا في أماكن التجمهر العائلي حقق نجاح ملموس وواقعي من خلال الأعداد التي تم رصدها لزوار المهرجان، ففي الدورة الأولى في حديقة القرائن كان عدد الزوار ما يقارب 7000 زائر، ليزداد ويصل في الدورة الثانية في حديقة الموافجة 13573 زائراً".

ومن جانبها أوضحت ندى أسد، رئيس قسم العلاقات العامة في المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى أن فعاليات المهرجان ستتضمن هذا العام: ركن "عام زايد"، والمسرح، والسينما، والتراث.

وأوضحت أسد خلال كلمتها في المؤتمر، أن فعاليات ركن "عام زايد"، تشمل: مسابقة مجلة مرامي الثقافية اليومية عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، واستقطاب أقلام موهوبة للكتابة في مجلة مرامي، وركن الراوي لتقديم قراءات في قصص الأطفال، وقراءات شعرية لعضوات رابطة أديبات الإمارات تحت عنوان "زايد المُلهم والمَلهم"، وندوة "الترابط الأسري"، مشيرة إلى أنه لأول مرة سيتم تقديم عروض مسرح الشارع.

وأضافت "يقدم فريق "كلنا حاضرين" التطوعي في ركن "عام زايد" جدارية "ماذا تعلمت من زايد؟"، وأكبر جدارية من العقد الكشفية بعنوان "لميثاقنا تأثير" تقدمها مفوضية مرشدات الشارقة".

واستكملت رئيس قسم العلاقات العامة في المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أن خشبة مسرح المهرجان تقدم مسرح العائلة في المكتب الثقافي والإعلامي، بمشاهد من 4 مسرحيات غنائية وتوعوية، تحت عنوان: هنا الإمارات، وشكراً لكن اتركنا، وترشيد، ومغامرات مسرة في عالم اللغة العربية، وعروض لفرق فنون شعبية من الجاليات العربية.

ويشمل المهرجان تقديم ورش جماهيرية صحية وورشة فن الطبخ، ومسابقات ثقافية متنوعة تفاعلية مع الجمهور يومياً، وفي ركن السينما يُقدم المكتب الثقافي والإعلامي أفلاماً قصيرة، وأغنيات مصورة توعوية وهادفة من إنتاجه، بجانب عروض يومية لأحدث أفلام عالم ديزني.

كما سيتضمن ركن التراث أناشيد وأهازيج شعبية والعرس الإماراتي القديم، وألعاب شعبية، ومسابقات الألغاز الشعبية، واستضافة كبار السن للحديث عن حكايات الماضي، والحرف التقليدية سابقاً، والراوي لتقديم قصص من التراث الإماراتي، كما سيقدم معهد الشارقة للتراث عرضاً للفرقة الشعبية الإماراتية، ومركز الإمارات للحرف عرضاً لكيفية صنع التلي والدمى.