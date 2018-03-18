عائشة عبد الكريم: 26 مؤسسة تشارك في مهرجان "الثقافة والناس 3"

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت عائشة عثمان عبد الكريم، مسؤولة الموقع الإلكتروني لمجلة مرامي، التابعة للمكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إن الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للثقافة والناس، تشهد مشاركة 26 مؤسسة بزيادة عن الدورتين السابقتين، مما يعكس نجاح المهرجان، برعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وأشارت عبد الكريم، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل المهرجان، والذي تم عقده الأحد، بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى أن المهرجان يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والورش المختلفة التي سيستفيد منها الجمهور.

وأعربت عن أمنيتها في زيادة أعداد الجمهور هذا العام، وأن يكون جمهور تفاعلي حاضر بمشاركته، كما هو الحال في الدورة السابقة التي شهدت حضور أكثر من 13500 زائر، على مدار أيام المهرجان.