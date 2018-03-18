أسبوع التراث النمساوي ينطلق في 22 مارس

الشارقة 24:

تنطلق فعاليات أسبوع التراث النمساوي في 22 من مارس الجاري وتستمر 5 أيام، يتعرف خلالها الجمهور وزوار معهد الشارقة للتراث على مختلف مكونات التراث النمساوي من فنون شعبية وتراثية وطرب أصيل وتاريخ، ومأكولات شعبية، وأزياء تعكس جمالاً فائقاً وألواناً زاهية ودقة في الصنع، من خلال تشكيلة غنية من الفعاليات التي تعكس تنوع وعراقة التراث النمساوي.

ويأتي أسبوع التراث النمساوي ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، الذي ينظمه المعهد، حيث يستضيف من خلاله إحدى الدول العربية أو الأجنبية، لعرض وتقديم بعض ملامح ومكونات تراثها، تحت شعار: "تراث العالم في الشارقة".

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث:"لدى الأصدقاء في جمهورية النمسا تراث غني ومتنوع، ويشكل أسبوع التراث النمساوي، فرصة للزوار وعشاق التراث والباحثين للتعرف عن كثب على التراث النمساوي بمختلف مكوناته التي تتقاطع وتتشارك مع التراث العالمي والتراث العربي في الكثير من العناصر والملامح، في ظل خصوصية تميزه عن غيره".

وأشار الدكتور المسلم إلى أن للنمسا مكانة سياحية مرموقة لدى السياح، حيث تتميز بتوافر منتجعات التزلج الفريدة المنتشرة في أنحائها والتي تجذب مئات آلاف السياح سنوياً خلال فصل الشتاء، كما أن النمسا تختضن العديد من الفعاليات والنشاطات الخاصة بفصل الصيف، وتعتبر إحدى أفضل الوجهات السياحية صيفاً في العالم، وذلك بفضل الطبيعة الخلّابة ذات الألوان المبهرة والطقس الممتاز والصافي، وقد أصبحت واحدة من الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية لقضاء العطلات، كما أن مدن النمسا التاريخية مثل فيينا وسالزبورغ وإنسبروك تحظى بشعبية كبيرة من أجل التسوق وزيارة المعالم السياحية الموجودة في مراكز المدن.

وتابع المسلم:"كانت العاصمة فيينا لفترة طويلة مركزاً مهماً للابتكارات الموسيقية، واعتبرت في فترة زمنية عاصمة الموسيقا الكلاسيكية الأوروبية، وهي تاريخياً حافلة بالفنانين والعلماء والشعراء والكتاب والروائيين".

كما أن النمسا بلد جبلي إلى حد كبير نظراً لموقعها في جبال الألب، وتضم نحو 5000 بحيرة، والكثير من الأنهار الجليدية، وفيها أكبر كهف ثلجي في العالم، وأعلى شلالات في أوروبا، ولها تاريخ عريق يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويتحدث سكانها لغات عدة، من أهمها اللغة الألمانية، وهي اللغة الرسمية، وتستخدم اللهجة البافارية النمساوية، وتستخدم أيضاً اللهجة الألمانية.

وأكد الدكتور المسلم، أن برنامج أسابيع التراث العالمي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء من أجل عرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته وأنواعه وأشكاله.