نورة الكعبي تبحث التعاون مع "المختبر" بمعهد غوغل الثقافي

الشارقة 24 – وام:

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة مع لورانت جافيو، مدير المختبر "The Lab" في معهد غوغل الثقافي سبل تعزيز التعاون بين المختبر والمنصات الإبداعية الإماراتية، جاء ذلك خلال زيارة معاليها للعاصمة الفرنسية باريس ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في معرض باريس الدولي للكتاب.

واطلعت الكعبي خلال لقائها بلورانت جافيو على التجارب والحلول الرائدة التي يقدمها المختبر للخبراء والعاملين في الشأن الثقافي، كما بحثت مع لورانت جافيو إدراج الفنانين الإماراتيين ضمن برنامج المقيمين في المختبر، فضلاً عن تنظيم جولات افتراضية لأبرز المعالم الفنية والمتاحف الإماراتية، وإمكانية التعاون مع المختبر بهدف الاستفادة من تجارب تفاعلية ثرية مبنية على تكنولوجيا الثقافة والفنون التي تقدمها غوغل.

من جانب آخر، التقت الكعبي، خافيير نيل، مدير "Station F"، أكبر حاضنة أعمال ناشئة على مستوى العالم، وتناول اللقاء تجربة "Station F" الرائدة في رعاية وتشجيع الابتكار بين الشباب، وتوفير حاضنة أعمال لرواد الأعمال الشباب في مجالات مختلفة.

وبحثت الكعبي مع نيل العناصر التي يمكن تطبيقها في المنصات الإبداعية في الإمارات، وفرص التعاون مع رواد الأعمال والفنانين إماراتيين للانضمام إلى برامج التمويل وغيرها من البرامج التي يوفرها"Station F"، كما اطلعت الكعبي على خطط خافيير نيل لدعم إبداعات رواد الأعمال.

وشهدت الكعبي أيضاً في ثاني أيام زيارتها لفرنسا حفل توقيع كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دار الأوبرا.