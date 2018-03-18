سارة الأميري تزور معرض الرياض الدولي للكتاب

الشارقة 24 – وام:

زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث اطلعت معاليها على مختلف منصات جناح دولة الإمارات في المعرض وما يقدمه العارضون من كتب، إضافة إلى الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الجهات الإماراتية المشاركة.

وقالت معالي الأميري إن معرض الرياض الدولي للكتاب يعتبر منصة هامة لنشر الثقافة والمعرفة وخاصة باللغة العربية في المجالات المختلفة على المستوى الدولي، كما أن له تأثير كبير على المجتمع الإبداعي ومجتمع القراءة، مشيرة إلى أن تواجد الإمارات بالمعرض يسهم في سرد قصة العلاقة الوطيدة التي تجمع الإمارات بالسعودية، متطلعين إلى مزيد من التعاون في هذا المجال وغيرها من المجالات.

وأضافت الأميري: "نشكر السعودية على جهودها في تنظيم هذا المعرض واستضافة الإمارات كضيف شرف، إن الإمارات والسعودية شركاء على الدوام في نشر ثقافة الإيجابية والتميز، كما يمثل التطور جزءا لا يتجزأ من المسيرة والاستراتيجية والتوجه المشترك للبلدين".

وضمن زيارتها للمعرض، شاركت معالي الأميري في ندوة حملت عنوان "العلوم المتقدمة في صناعة الحضارة"، أدارها إبراهيم القاسم مدير إدارة المشاريع الاستراتيجية بمكتب معالي سارة الأميري، حيث شهدت حضور عدد من الأدباء والمثقفين والإعلاميين وزوار المعرض.

وتطرقت معالي الأميري إلى جملة من الموضوعات ضمن الندوة شملت التعاون والعلاقات الإماراتية السعودية في مختلف المجالات وعلى رأسها الثقافي، مثمنة جهود المملكة في تنظيم هذا الحدث الثقافي الهام.

واستعرضت معاليها تجربة الإمارات في الاستثمار في طاقة المتجددة بما يهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية.