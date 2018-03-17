مؤسسة الشارقة للفنون تفتتح "لقاء مارس" الـ 11

الشارقة 24:

انطلقت يوم السبت، فعاليات الدورة الحادية عشرة من "لقاء مارس" السنوي، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، تحت عنوان "تدابير مجدية"، متضمناً جلسات حوارية وعروض أداء متنوعة.

يستضيف اللقاء، على مدى ثلاثة أيام، عدداً كبيراً من أبرز ممارسي الفن والمشتغلين في الساحة الفنية، إقليمياً ودولياً، وممثلين عن كبريات المؤسسات الفنية الدولية .

وشهد اليوم الأول، من "لقاء مارس"، 5 جلسات حوارية، من بينها جلسة "النار هي مسكننا الحالي: عندما يوقد الهواء ملامح الممارسة"، التي تستكشف إمكانات التحرر في الممارسة الفنية، في إطار موضوعات محددة، تتناول ظروف التغريب والتشريد ونزع الملكية، إضافة إلى محاضرة بعنوان "ماذا لو رفضت الرياح حمل كلماتنا؟"، والتي استعرض مقتطفات فيديو تعالج قضايا الطائفية والقمع الطبقي والتمييز المؤسسي، في العمل والعنف في الهند.

كما قدم اليوم الأول، عرض أداء للفنان وائل شوقي بعنوان "أغنية رولاند: النسخة العربية"، وهو عمل مسرحي موسيقي يستند إلى ملحمة شعرية فرنسية، وتم إحياؤه من قبل 20 موسيقياً ومغنياً يؤدون فيه نمطاً غنائياً تراثياً يعرف بـ "لفجري"، وهو مرتبط بغواصي اللؤلؤ في الخليج العربي، وهو من إنتاج كامبناغل وهامبورغ، بالتعاون مع مهرجان مسرح دير ويلت 2017، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومهرجان هولاند، ومركز أوناسيس الثقافي في أثينا، ومسرح زورشر سبكتاكيل في زيورخ، وبتمويل من الوكالة الاتحادية للتربية المدنية ألمانيا.

وتزامناً مع اللقاء، أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، عن أسماء الفائزين بمنح برنامج الإنتاج لعام 2018، وقدرها 200 ألف دولار أميركي.

وقامت لجنة التحكيم المكونة، من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وزينب أوز قيمة مستقلة شريك مؤسس في "سبوت" للمشاريع الفنية المعاصرة في إسطنبول، وسولانغ أوليفيرا فاركاس قيمة ومدير عام مهرجان الفن المعاصر س.إ.س.س. فيديو برازيل، باختيار 6 فنانين ضمن الفائزين بالمنحة وهم: غسان سلهب ودعاء علي وتاوس ماكاشيفا وجو نعمة ومنيرة الصلح وفاطمة بلقيس وأنور غوكمان.

وقالت الشيخة حور بن سلطان القاسمي: "تعتبر إمارة الشارقة والمنطقة المحيطة بها من المواقع النشطة فنياً، حيث يعمل الفنانون في مشاريع تجريبية مع المجتمع المحلي، وكذلك مع المتعاونين على المستوى الدولي".

وأضافت: "تكرس المؤسسة برامجها لتعزيز بيئة حاضنة ومشجعة للإنتاج الفني لرفع المساعي الفنية إلى أعلى المستويات، والعمل على إظهار هذا النتاج بالشكل اللائق، ويسعدني أن نعمل في هذا العام مع الفنانين الفائزين بمنحة برنامج الإنتاج، الذي أطلقناه عام 2008، من خلال توفير الموارد العلمية والإنتاجية ومنصة دولية لعرض أعمالهم الطموحة والمسكونة بالتجريب والمغامرة".

وكانت مؤسسة الشارقة للفنون، قد فتحت باب المشاركة ببرنامج الإنتاج لعام 2018، في أكتوبر 2017، ودعت ممارسي الفن من كل أنحاء العالم، لتقديم مقترحاتهم ومشاريعهم المبتكرة، والتي يمكن أن تسهم في تطوير مفهوم الفن وتعميق التجربة الجمالية في مجالاته المتعددة، مثل أعمال النحت والرسم والأعمال التركيبية والكتب الفنية والأفلام وعروض الأداء وأعمال الصوت والفيديو.

ويساهم برنامج الإنتاج، في دعم الجهود التي تبذلها مؤسسة الشارقة للفنون، بهدف تعميق سبل التواصل، ودعم الحراك الفني، على المستوى الإقليمي والعالمي، بإتاحة المزيد من الفرص أمام مشاريع الإنتاج الفني، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.