تواصل فعاليات أيام الشارقة المسرحية الـ 28

الشارقة 24 – وام:

تواصلت فعاليات النسخة الثامنة والعشرين، من أيام الشارقة المسرحية، التي تنظمها دائرة الثقافة وذلك بقصر الثقافة بالشارقة .

وشهدت فعاليات الأيام، يوم السبت، تنظيم ندوة بعنوان "تناص أم تلاص.. الإخراج المسرحي بين الاقتباس والسطو"، في فندق هيلتون، بمشاركة الباحثين فيصل القحطاني من الكويت، والمعز مرابط من تونس، ومحمد مسعد من مصر، وأدارها الفنان المسرحي عبد الله راشد.

وناقش المحاضرون، فكرة الاستلهام والاقتباس، مما يشاهده المؤلف أو المخرج، من خلال رؤية المسرحيات العالمية والعربية، وهل هذا الأمر يمكن تمريره أم هناك روادع وقواعد لا بد من مراعاتها.

وفي ختام الندوة، وزع أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام، الشهادات على المحاضرين.