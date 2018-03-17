نوال الكويتية: سعيدة بتواجدي على مسرح المجاز المميز

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجهت الفنانة نوال الكويتية "قيثارة الأغنية الخليجية" بالشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمام سموه بإنشاء مسرح مميز وجميل مثل مسرح المجاز.

وقالت الفنانة نوال الكويتية "قيثارة الأغنية الخليجية": "أنا سعيدة اليوم بتواجدي على مسرح المجاز في إمارة الشارقة"، مبدية إعجابها بمسرح المجاز حيث وصفته بالاسم كبير.

وأضافت الفنانة نوال الكويتية، "يهمني أن أغني على هذا المسرح الذي استضاف فنانين عالميين وكبار من مختلف دول العالم"، متمنية أن تترك بصمة مميزة على مسرح المجاز.