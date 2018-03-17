عبادي الجوهر: سعيد وفخور بتواجدي بين أهلي في الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه الفنان السعودي عبادي الجوهر "أخطبوط العود" بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على كل ما يبذله سموه من جهد في إمارة الشارقة.

كما توجه الجوهر، بالشكر والتقدير للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على هذا المشروع الضخم مسرح المجاز الذي قدم أعمال كبيرة جداً.

وقال الجوهر: "أنا سعيد جداً بتواجدي بين أهلي وإخواني في إمارة الشارقة وعلى مسرح المجاز".

ويعد مسرح المجاز أحد الصروح الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي تستخدم فيه أحدث التقنيات الصوتية وبات يشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.