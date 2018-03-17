عبادي الجوهر ونوال الكويتية يحييان أجمل أمسيات مسرح المجاز

الشارقة 24:

شهد مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس الجمعة، واحدة من روائع الأمسيات الخليجية التي أحياها النجمان عبادي الجوهر الملقب بـ "أخطبوط العود" و"قيثارة الخليج" الفنانة نوال الكويتية.

واستقطبت الأمسية الخليجية حضوراً جماهيرياً كبيراً من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة الذي استمتع بليلة لا تنسى من الطرب الخليجي وتفاعل مع الأمسية بالمشاركة في غناء أجمل أغاني عبادي الجوهر ونوال الكويتية.

وكرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفنانين عبادي الجوهر ونوال الكويتية تقديراً لهما على ابداعهما الذي أخذ جمهور المسرح في تجربة رائعة في عالم الألحان الأصيلة والأصوات المؤثرة.

واستهلت الأمسية الغنائية بباقة منتقاة من الأغاني الطربية وعزف العود لـ "أخطبوط العود" الفنان الكبير عبادي الجوهر الذي أعرب عن فخره للمشاركة في الغناء على مسرح المجاز الذي وقف عليه كبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم وقدم عروضاً متميزة ليصبح من المسارح العالمية المهمة.

وأطرب الفنان الكبير عبادي الجوهر جمهوره بأغنيته الافتتاحية "الجرح أرحم" ليتبعها بوصلة غنائية لأشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها "يا غالية" و"يا شوق" و"اختفت" و"خلاص ارجع" و"كل ليلة أتذكرك".

وواصل الفنان عبادي الجوهر إبهار جمهور المسرح الذي تفاعل بشكل كبير في ترديد العديد من أغنيات أخطبوط العود، وأمتع الأسماع والقلوب بأغنية "أنصاف الحلول" و"حبك سما" و"لا ..تركتيني" و"أن حكت غار السكوت" ويختتم وصلته بأغنيته الشهيرة "قالوا ترى".

وبدأ الفنان السعودي عبادي الجوهر شغفه للفن في عمر الثانية عشر عندما كان يعلم نفسه العزف على آلة العود لسبع ساعات متواصلة يومياً، وبالرغم من حبه الشديد لهذا المجال، إلا أنه كان متوجهاً نحو المجال العسكري، إلى أن التقى بالفنان الراحل طلال مداح الذي أدخله عالم الفن.

وحصد الجوهر خلال مسيرته الفنية العديد من الجوائز والدروع العالمية والأوسمة من الدرجات الأولى والثانية، والعديد من الألقاب، حيث لقبه الفنان الراحل طلال مداح بـ "أخطبوط العود"، بينما لقبه الأمير عبد الرحمن بن مساعد بـ "سفير الحزن".

وأصدر "أخطبوط العود" أكثر من 50 ألبوماً موسيقياً على امتداد مسيرته الطويلة في عالم الفن والطرب والموسيقى، ومن أشهر أغانيه، أغنية "يا غزال" من ألحان طلال مداح، وأغنية "يا حلاوة" من كلمات لطفي زيني وألحان طلال مداح.

وواصلت الأمسية الطربية الخليجية تميزها على مسرح المجاز بتقديم الفنانة الكبيرة نوال الكويتية حزمة من أجمل أغانيها التي أطربت جمهور المجاز واخذتهم إلى عالم الفن الأصيل الخاص بصاحبة الصوت العذب "قيثارة الخليج".

وطافت "قيثارة الخليج" بجمهور المجاز بين جمال اللحن والكلمة والحضور المتميز والصوت الخلاب.

وأعربت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها للغناء على مسرح المجاز للمرة الأولى الذي وصفته بالمسرح الكبير بسمعته ومكانته.

وقدمت الفنانة نوال لوحات طربية اشتملت على أغنيات "صحيتني" و"تفضل" و"ما بي أكون الصح" و"أكو مثلك" و"حبيب العمر" و"واشسوى به" و"ما أبي منك كثير" و"يا فاهمني" و"لا تغلط".

واشتملت الوصلة الغنائية الاستثنائية لـ "قيثارة الخليج" على أغنيات "مشتاق قالولي" و"ذبحني الشوق" و"انت طيب" و"أبيك" و"مستحيل أنساك" و"القلوب الساهية".

وانطلقت مسيرة الفنانة نوال الكويتية في عام 1984 عندما أصدرت أول ألبوم لها من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناي، والملحن راشد الخضر، وتوالت بعدها إصدار ألبوماتها التي وصلت في 2017 إلى 16 ألبوماً.

وتعاونت نوال الكويتية مع العديد من الشعراء والملحنين مثل الدكتور سعاد الصباح، وبدر بورسلي، وتركي آل الشيخ، وخالد المريخي، والأمير بدر بن عبد المحسن، والملحنين ناصر الصالح، ومشعل العروج، ورابح صقر، وأحمد الهرمي.

وحصدت نوال العديد من الجوائز والألقاب خلال مسيرتها الفنية الطويلة، حيث كرمتها وزارة الإعلام ضمن الشخصيات الفنية التي قدمت الكثير للكويت.

هذا وينظم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة المقبلة أمسيات غنائية تحييها كوكبة من الفنانين مثل سامي يوسف في 6 أبريل المقبل، وكريس دو بيرغ في 20 أبريل.

واستضاف المسرح منذ افتتاحه عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وكاظم الساهر، ومارسيل خليفة، وحسين الجسمي، وأصالة، وأنغام ونجوى كرم وملحم زين.

كما استضاف المسرح كبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني، وخوليو إغليسياس وإميلي ساندي وعدنان سامي وغيرهم من كبار الفنانين.

لمزيد من المعلومات عن حفلات مسرح المجاز وأماكن بيع التذاكر، يرجى زيارة موقع مسرح المجاز (http://www.almajazamphitheatre.ae)، وموقع تيكيت ماستر (https://www.ticketmaster.ae)، كما يمكنك الاتصال بالرقم 80086823 أو 97165123440+.