عائشة البيرق: 20 جهة مشاركة في "أم الفضل تقرأ" بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

رفعت عائشة البيرق مديرة مدرسة أم الفضل بنت حمزة للتعليم الأساسي بمدينة كلباء، أسمى آيات الشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، لرعايتهما وحضورهما، فعاليات مهرجان "أم الفضل تقرأ"، الذي نظمته المدرسة، مساء الجمعة.

وقالت البيرق في تصريحات لـ "الشارقة 24": إن المهرجان شهد مشاركة 20 جهة من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي بمدينة كلباء والمنطقة الشرقية.

وأوضحت مديرة مدرسة أم الفضل بنت حمزة للتعليم الأساسي بمدينة كلباء، أن المهرجان، في دورته للعام الجاري احتفى بمئوية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث حمل شعار "زايد..100 قيمة وقيمة".

وأضافت البيرق، أن المهرجان، ومن خلال فعاليات متنوعة، عمل على إبراز مآثر الشيخ زايد ومسيرته العطرة في بناء الدولة، ونشر قيمه التي نهتدي بها في مجتمعنا حتى اليوم.

وأشارت مديرة مدرسة أم الفضل بنت حمزة للتعليم الأساسي بمدينة كلباء، إلى أن المهرجان، يهدف عبر مناشط عدة، إلى ترسيخ ثقافة القراءة، تماشياً مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم، واستنهاض الهمم في هذا السياق، وتضافر الجهود لحث أطياف المجتمع كافة، على جعل القراءة كمكون حياتي يومي، لافتة إلى استقطاب المهرجان مئات الأهالي وأولياء الأمور.