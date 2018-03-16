مهرجان "أم الفضل القرائي" يحتفي بمئوية زايد

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، نظمت مدرسة أم الفضل بنت حمزة للتعليم الأساسي بمدينة كلباء، مساء الجمعة، مهرجان "أم الفضل تقرأ".

شهد فعاليات المهرجان، الذي أقيم على ضفاف شاطئ كلباء، سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وجاسم حسين بو صيم مدير الديوان الأميري بالمدينة، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحشد من مديري وممثلي الدوائر الحكومية.

حمل المهرجان، الذي استقطب المئات من الأهالي وأولياء أمور الطلبة، شعار "زايد..100 قيمة وقيمة"، حيث احتفى المهرجان بفعاليات عدة بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبعد قص شريط الافتتاح التقليدي، قام راعيا المهرجان، بجولة تفقدية في أجنحة المعرض المصاحب للمهرجان، والذي تضمن مشاركة حافلة من الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية والعديد من مؤسسات المجتمع المحلي بكلباء.

واحتوت أجنحة المهرجان، على العديد من المشاركات الإبداعية لطلبة مدرسة أم الفضل بنت حمزة، وعدد من المشاريع الطلابية الصحية والبيئية والتقنية، كما تضمن المعرض أجنحة خاصة بموروث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتمثلة في الصور والكلمات المأثورة وغيرها، من مناشط تبرز وتوثق جهود مؤسس الدولة، والقيم التي سعى دوماً لترسيخها في المجتمع الإماراتي.

وتضمن المهرجان أيضاً، العديد من الفعاليات الفلكلورية والشعبية، كعروض بعض الحرف التقليدية القديمة، وفقرات موسيقية واستعراضية، فضلاً عن العديد من المبادرات الحكومية والمجتمعية للجهات المشاركة، والتي تهدف لتشجيع الطلبة وأطياف المجتمع عامة على القراءة.