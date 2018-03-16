الدوسري ومتاب محمد إلى نصف نهائي "منشد الشارقة الصغير"

الشارقة 24:



وصل المتنافسان عبد الرحمن عبد السلام الدوسري، من مدرسة العروبة الثانوية بالشارقة، ومتاب عمار محمد، من مدرسة خورفكان النموذجية بالشرقية، إلى الدور قبل النهائي من منافسات النسخة الرابعة من برنامج "منشد الشارقة الصغير"، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



جاء ذلك، خلال الحلقة السابعة من البرنامج الأول من نوعه عربياً، التي بُثت مساء أمس الخميس على شاشة تلفزيون الشارقة.



وإلى جانب المتنافسين المتأهلين، شارك في الحلقة كل من يوسف خالد المغني، من مدرسة سيف اليعربي بكلباء، وتمارا فارس، من مدرسة الدرة الدولية بالشارقة، وزايد عبد الله، من مدرسة أبو أيوب الأنصاري بالشرقية، ومهرة محمد عتيج، من مدرسة الهلاليات بالمنطقة الوسطى، وعمار حسام كرزون، من مدرسة الأهلية الخاصة بالشارقة.



وانطلقت الحلقة بالمتنافس يوسف خالد المغني، الذي أجاد في أداء أنشودة "أمي"، تلته تمارا فارس التي أبدعت في أداء أُنشودة "إن شاء الله" للمنشد العالمي ماهر زين، وأطل زايد عبد الله، الذي تغنى بحس إيقاعي متفرد بأنشودة "يا إمارات الوجود"، تلاه عمار حسام كرزون، الذي أدى أنشودة "خير البرية" للمنشد مهند منصور.



وتواصل التنافس ليأتي الدور على المتسابقة مهرة محمد عتيج، التي تغنت بأنشودة "عزي إيماني" للمنشد الإماراتي أسامة الصافي، تلتها متاب عمار محمد، التي نجحت في اختيارها لأهزوجة وطنية رسمت بها لوحة زاهية في حب الوطن، وجاءت أنشودتها، التي عبرت بها إلى المرحلة المقبلة، تحت عنوان "أنا الإماراتي".



واختتمت منافسات الحلقة مع المتسابق عبد الرحمن عبد السلام الدوسري، الذي نجح في إبراز موهبته الكبيرة في الإنشاد حيث أدى أنشودة "أنت الحبيب المصطفى"، للمنشد مشاري العفاسي، ليُجمع الجمهور ولجنة التحكيم التي تضم المنشد أحمد المنصوري، والمنشد أحمد الرضوان، والمنشد عبد الله الشحي، على جدارته واستحقاقه لبلوغ الدور قبل النهائي من المنافسة.



وأشار نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة الصغير إلى أن منافسات الدور الأول من البرنامج تُشارف على الانتهاء، حيث تبقت الحلقة الثامنة التي سيكتمل معها عِقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي، الذي يشهد تنافس 16 متسابقاً، يتأهل منهم 8 متنافسين إلى الحلقة النهائية، التي ستشهد تتويج البطل بلقب منشد الشارقة الصغير 2018، داعياً محبي الفن الهادف إلى الاستمتاع بمشاهدة ما تبقى من حلقات على شاشة قناة الشارقة.



يشار إلى أن منافسات المرحلة الأولى من النسخة الرابعة لبرنامج منشد الشارقة الصغير تقام خلال ثماني حلقات يحتضنها مسرح قاعة الزهري بجامعة الشارقة، وسيواصل تلفزيون الشارقة التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام بثها مساء الإثنين والخميس من كل أسبوع.



وسيكون محبو الفن الهادف والأصيل على موعد مع الحلقة الثامنة والختامية من المرحلة الأولى التي ستبث يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 4 عصراً، ويوفر البرنامج فرصة للراغبين في التعرف على آخر أخباره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "توتير"، "إنستغرام"، و"سناب شات": @munshidsharjah.



ويستهدف "منشد الشارقة الصغير" الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للإعلام بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية، جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، من عمر 9-13 عاماً فتياناً وفتيات، من الذين يمتلكون أصواتاً عذبة وندية، وموهبة في الإنشاد، وحقق البرنامج في أعوامه الثلاثة الماضية، إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب، ما يعكس تفاعل الأسر والمؤسسات التربوية والتعليمية مع رؤية إمارة الشارقة الهادفة إلى تعزيز الفن الإنشادي.