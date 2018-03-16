هيئة الشارقة للكتاب تنقل صورة الإمارات الثقافية للرياض

تشارك هيئة الشارقة للكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، والمقام حالياً على أرض المعارض بالرياض.

وأشار فاضل حسين أحمد المشرف على جناح هيئة الشارقة للكتاب، أن مشاركة الهيئة تأتي كل عام في معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي يعتبر ظاهرة ثقافية نسعى للمشاركة فيها سنوياً، مضيفاً أن معرض الرياض يعتبر من المعارض المهمة على الساحة العربية والدولية، التي نسعى للتواجد فيها للترويج لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ولتعريف بمدينة النشر في الشارقة والتعريف بالناشرين وتعريف المثقف السعودي بإصدارتنا الثقافية والفكرية ودور النشر، ونقل صورة ثقافية عن الإمارات وعن واقع الإمارات الثقافي ونحاول أن نسهل أمور الناشرين السعوديين أو الناشرين العرب للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب .

وأكد أن معرض الرياض الدولي للكتاب، يتميز بالتنظيم واختيار دور النشر وإقبال الزوار على المعرض بشكل جيد.