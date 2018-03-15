جناح الإمارات في "الرياض للكتاب" يبرز المنتج الثقافي للدولة

الشارقة 24 – وام:

يحفل جناح دولة الإمارات، ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته للعام الحالي 2018 بفعاليات كثيرة متنوعة تبرز المنتج الثقافي الإماراتي المتنوع ليس في مجال الكتب فقط، ولكن في متاحفها وفنونها وتراثها الحضاري من خلال مشاركة 18 مؤسسة ثقافية إماراتية.

ومن بين الفعاليات التي يتضمنها جناح الدولة في المعرض، برامج للأطفال وأمسيات شعرية وندوات، حيث تقدم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الجدارية المشتركة والفرق الشعبية والحلقة الشبابية.

ويقدم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين خلال فعاليات المعرض قراءات قصصية للأطفال، في حين يقدم مجلس السعادة للطفل شاشة عرض لبرامج تثقيفية وكرتونية، إضافة لورشة الكتب الصامتة وورش الرسم ومسابقات للأطفال، وتوزيع للهدايا لجميع الأطفال المشاركين في مسابقة "مجلة ماجد والدفاتر وبوك مارك وكتاب التلوين وأكياس الورق".

وتشهد برامج الأطفال تجول للشخصيات الكرتونية داخل المعرض، إضافة إلى عرض يوميات مع شخصيات مجلة ماجد من ناشيونال جيوغرافيك لـ "مشاعل الشحي وأحمد خميس"، علاوة على شخصيات افتح يا سمسم لأسماء الشامسي.

ويقدم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أمسية شعرية لحبيب الصايغ، وتقدم أكاديمية الشعر أمسية للشاعر كريم معتوق، فيما تقدم هيئة الشارقة للكتاب أمسية شعرية للشاعر حسن النجار وطلال الجنيبي وندوة أدبية لعبد الله النعيمي وفتحية النمر.

كما تقدم جمعية الناشرين الإماراتيين، ندوتين الأولى بعنوان "واقع النشر في دولة الإمارات" لأحمد آل علي وجمال الشحي، والثانية بعنوان "تجارب النجاح في مجال النشر والقراءة تقدمها نورة هدية وعلاء داوود.

وبخصوص حفلات توقيع الكتب فإن برنامج جناح الإمارات يشمل توقيع ثمانية كتب، تشمل كتاب سيرة حاكم لدار نشر هيئة الفجيرة للكاتب مراد عبدالله البلوشي، وكتاب آدم لدار ملهمون للنشر للكاتبة شيماء الحوسني، وكتاب تقنيات الكتابة الابداعية لدار سما للنشر والتوزيع للكاتبة الدكتورة فاطمة البريكي، وكتاب دونجوان لدار نشر دارك للكاتب عبدالله النعيمي، وكتاب لا أريد لهذه الرواية أن تنتهي لدار ورق للكاتب سلطان فيصل، وكتاب استشراف القلوب لدار ملهمون للنشر للكاتب الدكتور حمد الحمادي، وكتاب الكاتبة علياء الخزامي، وكتاب المنقذ للكاتب عمر العويس وذلك خلال أيام المعرض.

وكانت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية انطلق أمس الأربعاء، تحت شعار "الكتاب.. مستقبل التحول"، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمشاركة 500 دار نشر عربية وعالمية.

وأصبح معرض الرياض الدولي اليوم، علامة فارقة في الحراك الثقافي في الشرق الأوسط، ويعد واحداً من أكبر المعارض التي تقام كل سنة، حيث تحرص وزارة الثقافة والإعلام السعودية على أن تحافظ على هذه المكانة للمعرض.

ويعد المعرض الذي تشرف على تنظيمه وزارة الثقافة والإعلام السعودية من أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة والأكثر مبيعاً من بين معارض الكتاب العربية، حيث استقبل المعرض في دورة العام الماضي أكثر من 400 ألف زائر على مدى 10 أيام وبلغ إجمالي المبيعات 72 مليون ريال.

ويتضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض 80 فعالية ثقافية، خصص منها 15 فعالية للقراءة وروعي في اختيارها أنها تتواءم مع متطلبات الثقافة الآنية التي تفرضها متغيرات الحياة بجميع أشكالها.