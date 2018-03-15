تواصل فعاليات بيت الشعر في الأقصر ضمن مبادرة حاكم الشارقة

الشارقة 24 – وام:

ضمن برامجه الثقافية، نظم بيت الشعر في الأقصر الليلة الماضية، أمسية شعرية بمقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، استضاف خلالها 7 شعراء تنوعت تجاربهم بين الكبار والشباب، وهم الشعراء أحمد عنتر مصطفى وروضة شاهين وصلاح اللقاني وفؤاد طمان ومحمد المتيم ومحمد سليمان ومحمود علي.

يأتي ذلك في إطار فعاليات البيت الثقافية، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء بيوت الشعر في مختلف الدول العربية.

وتهدف بيوت الشعر إلى استمرار الفعاليات الثقافية، ودعم الشعراء ورفد الساحة الثقافية بجديد الشعر والشعراء من قصائد ومواد نقدية شعرية خصوصاً المدن والقرى التي يهتم سكانها بالشعر.

وقدم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير البيت الذي تحدث عن استعداد البيت الدائم لانفتاحه على المؤسسات الثقافية الجادة لخدمة الثقافة بكل ما هو فاعل وحقيقي.

من جهته، رحب الدكتور محمد عبد المطلب رئيس لجنة الشعر في المجلس الأعلى للثقافة ببيت الشعر والشعراء المشاركين، مؤكداً اعتزاز لجنة الشعر بهذه المبادرة التي قام بها البيت للتواصل والتفاعل.