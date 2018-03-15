مؤسسة الشارقة للفنون تفتتح 5 معارض فنية الجمعة

الشارقة 24:

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون الجمعة، خمسة معارض فنية مهمة، تضيء على أبرز التجارب الفنية على المستوى الإقليمي والدولي، وتعاين من خلالها تجليات الفن المعاصر، ومقترحاته الجمالية المستجدة على صعيد اللوحة والمنحوتة والوسائط المتعددة.

تأتي هذه المعارض ضمن برنامج ربيع 2018 وهي لكل من الفنانين محمد أحمد إبراهيم، وزينب سديرة، ولطيف العاني، وآنا بوغيغيان إضافة لمعرض "تدابير مجدية:أعمال من مقتنيات المؤسسة".

كما تطلق المؤسسة بعد غد لقاء مارس السنوي بعنوان: "لقاء مارس 2018: تدابير مجدية" بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً ويستمر على مدار ثلاثة أيام، متضمناً جلسات حوارية مع عروض أداء متنوعة .

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم الخميس، في مقر المؤسسة، بحضور الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، ونورة المعلا مدير مراكز الفنون، وقيمة الفن العربي الحديث في المؤسسة والفنانيين المشاركين ووسائل الاعلام .