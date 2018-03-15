المنتدى الإسلامي بالشارقة يبحث "التربية والشبكات الاجتماعية"

الشارقة 24:





ضمن أنشطة الثقافة الإسلامية، لشهر مارس 2018، يعقد المنتدى الإسلامي بالشارقة الطاولة المستديرة، بعنوان "مناهج التربية الأخلاقية والشبكات الاجتماعية"، وذلك ضمن سلسلة مبادرات المنتدى المجتمعية لعام زايد 2018م، وتنفيذاً لاستراتيجيته في تعزيز هوية المجتمع الإماراتي، وتأصيل قيمه الوطنية.

ويقدم الطاولة د. سيف راشد الجابري الباحث الاجتماعي والمحاضر والمتخصص في الثقافة الإسلامية، ومجتمع دولة الإمارات، وذلك بعد صلاة المغرب السبت 17 مارس، في مقر المنتدى الإسلامي بالشارقة بمنطقة سمنان.

وقال سعادة أمين عام المنتدى الإسلامي، الدكتور ماجد بوشليبي "تتمثل أهداف أجندة الثقافة المجتمعية للمنتدى الإسلامي، في الحفاظ على منظومة قيمية وأخلاقية، وتعزيز عمليات التوعية الاجتماعية وفق تطبيق جملة من البرامج الثقافية التوعوية، والمباردات المجتمعية الهادفة".

تجدر الإشارة إلى أن الطاولة المستديرة، تناولت عدداً من المواضيع الاجتماعية منها: الأوقاف وأثرها في الازدهار المعرفي ، وموضوع "حساب المطالع والشهور"، وغيرها.