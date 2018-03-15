الشيخة نوار القاسمي: 5 معارض فنية ضمن برنامج ربيع 2018

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قالت الشيخة نوار القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون: "أطلقنا اليوم خلال المؤتمر الصحافي تفاصيل برنامج ربيع 2018 التي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون".

وأضافت خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "يشمل البرنامج 5 معارض فنية تسلط الضوء على أبرز التجارب الفنية على المستوى الإقليمي والدولي".



وأشارت الشيخة نوار القاسمي: "تأتي هذه المعارض ضمن برنامج ربيع 2018 وهي لكل من الفنانين محمد أحمد إبراهيم، وزينب سديرة، ولطيف العاني، وآنا بوغيغيان، إضافة لمعرض تدابير مجدية وهو عبارة عن أعمال من مقتنيات المؤسسة".

ودعت مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون أفراد الجمهور حضور الحفل الرسمي يوم غد الجمعة الموافق 16 مارس بمنطقة المريجة بالشارقة.