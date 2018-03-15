وزير الثقافة السعودي يفتتح معرض الرياض الدولي للكتاب

الشارقة 24 – وام:

افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية تحت شعار "الكتاب.. مستقبل التحول" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمشاركة 500 دار نشر عربية وعالمية.

ورحب العواد في كلمة خلال حفل افتتاح المعرض مساء الأربعاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف معرض الكتاب لهذا العام ممثلة في معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وبالمثقفين الإماراتيين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ليقدموا موروثهم الثقافي والفكري.



وقال "يشرفني أن أرحب بدولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف المعرض لهذا العام، حيث يأتي اختيار دولة الإمارات المتحدة، تجسيداً للعلاقات الأخوية والمتينة بين الدولتين والشعبين الشقيقين".

وأوضح أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية تحتفل بمعرض الرياض الدولي للكتاب في هذه الدورة تحت شعار "الكتاب مستقبل التحول"، مؤكدين على مواكبة هذا المعرض لرؤية المملكة 2030 والتي أشارت على أن الثقافة أحد مقومات جودة الحياة، لذلك أتت صياغة هوية المعرض كذلك، مبيناً أن الفئة المكرمة اختيرت لتتناسق مع توجه وزارة الثقافة والإعلام لدعم الحراك الثقافي في المملكة.

وأكد العواد أن معرض الرياض الدولي أصبح اليوم علامة فارقة في الحراك الثقافي في الشرق الأوسط، حيث يعد واحداً من أكبر المعارض التي تقام كل سنة، حيث تحرص وزارة الثقافة والإعلام على أن تحافظ على هذه المكانة للمعرض، مبيناً أنه يصاحب المعرض هذا العام أكثر من 80 فعالية خصص منها 15 فعالية للقراءة، وهي مبادرات قرائية ومعارض فنية سوف يكون لها إثر كبير بإذن الله تعالى لتنمية الحراك الثقافي.

من جهتها عبرت معالي نورة بنت محمد الكعبي في كلمتها عن عظيم امتنانها للمملكة العربية السعودية، لاختيارها دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، وقالت إن هذه اللفتة تمثل سطراً جديداً في سجل التلاحم والترابط الممتد، وتجسيداً للعلاقات التاريخية المتأصلة التي تجمع الشعبين الشقيقين والمبنية على أسس التفاهم المشترك والموروثين الثقافي والتاريخي والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة.