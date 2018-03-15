"الشارقة للتراث" يتميز في مشاركته بمعرض باريس الدولي للكتاب

الشارقة 24:

يشارك معهد الشارقة للتراث في معرض باريس الدولي للكتاب في نسخته الـ 38، ضمن جناح إمارة الشارقة، حيث تحل الشارقة ضيف الشرف المميز على المعرض الذي تنطلق فعالياته الجمعة، وتستمر حتى 19 مارس الجاري، وتشارك فرقة الشارقة الوطنية التابعة لمعهد الشارقة للتراث في تقديم لوحات من الفولكلور الشعبي الإماراتي، مثل فن النوبان وفن العيالة وفن الهبان وذلك على مدار أيام المعرض، موزعة على مناطق سياحية مختلفة في العاصمة الفرنسية باريس، من بينها كاتدرائية مون مارتر، شون دور مارس، خلف برج إيفل، دار الاوبرا، وباحة معهد العالم العربي.



وتشمل مشاركة المعهد أيضاً عرض منتجات حرفية تراثية، تعكس تاريخ وتراث الإمارات، مثل السفافة والحنا والتلي والدمى، والمأكولات الشعبية، بالإضافة إلى إصدارات المعهد في عالم الكتاب والمعرفة. ويترأس وفد المعهد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، يرافقه صقر محمد، مدير إدارة التنسيق في المعهد، وأحمد الدح، رئيس قسم العلاقات الدولية في المعهد.



وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، نحن معنيون بالمشاركة في معرض باريس الدولي للكتاب هذا العام، فالشارقة، إمارة الثقافة والمعرفة والعلم والتراث، والعاصمة العالمية للكتاب هي ضيف الشرف المميز في المعرض، وفي الحقيقة ليس غريباً على الشارقة أن تكون ضيف شرف مميزاً، فمسيرة الشارقة في عالم الثقافة والكتاب مسيرة حافلة بالتميز والإبداع، وراعي المشروع الثقافي للإمارة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعم بلا حدود للثقافة والمعرفة والكتاب والعلم.



ولفت إلى أن للشارقة مكانة عالمية مرموقة بفضل دعم ورعاية صاحب السمو، فالشارقة عاصمة الثقافة العربية، وعاصمة الثقافة الإسلامية، والعاصمة العالمية للكتاب، وغيرها من المكانات التي تعكس حجم وطبيعة ومضمون الدعم والرعاية التي يوفرها سموه للقارئ والناشر والكاتب والمعرفة عموماً.



وذكر الدكتور المسلم، أن مشاركة معهد الشارقة للتراث في المعرض تسهم في نقل الثقافة الإماراتية والتراث الإماراتي والفنون الشعبية إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتعريف الزوار والجمهور بمختلف جوانبها ومعالمها وعناصرها ومكوناتها.



إلى ذلك يعتبر معرض باريس الدولي للكتاب أحد أهم المناسبات والفعاليات الأوروبية التي تتعلق بعالم الكتاب، وفي نسخة هذا العام، حيث الشارقة ضيف الشرف المميز، تنظم هيئة الشارقة للكتاب برنامجاً فكرياً وثقافياً متنوعاً، بالإضافة إلى حزمة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية، وتوقيع إصدارات بالفرنسية لأكثر من 40 كاتباً إماراتياً وعربياً، وعرض نخبة من أعمال أبرز الفنانين الإماراتيين.