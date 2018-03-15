اختتام ملتقى الشارقة للمرأة العربية والثقافة

الشارقة 24 – وام:



اختتمت فعاليات الدورة الثالثة لملتقى الشارقة للمرأة العربية والثقافة التي نظمها المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة هذا العام تحت شعار "هي والمستقبل".



وتضمن البرنامج الختامي ورشة عمل بعنوان "الجوائز الأدبية العربية بين التشجيع والتحبيط" قدمتها الدكتورة نورة ناصر إبراهيم المليفي أستاذة لغة مشارك في جامعة الكويت وأدارت الجلسة الكاتبة والأديبة الإماراتية أسماء الزرعوني.



واستعرضت الأديبة المليفي أشهر الجوائز الأدبية العربية والخليجية ونبذة مختصرة عن كل جائزة، مؤكدة أهمية الجوائز الأدبية على مختلف أشكالها وأنواعها.