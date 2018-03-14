انطلاق ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي

الشارقة 24:

انطلقت صباح الثلاثاء، فعاليات ملتقى الشارقة السابع لأوائل المسرح العربي، ضمن أيام الشارقة المسرحية، بلقاء الطلبة المشاركين، مع أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة ومدير "الأيام"، ويشارك في هذه الدورة من الملتقى سبعة طلبة هم: كرستين خوري وكايتي يونس من لبنان، كريم فراج من مصر، مادونا حنا وحسام أبو ذيب من الأردن، فاتن الأمين من السودان، وعبد الوهاب المسعودي من المغرب.

وأعرب بورحيمة عن سعادته بوجود الأوائل والمتفوقين من خريجي المعاهد والكليات المسرحية العربية، ضمن هذه الفعالية، التي أصبحت جزءاً أساسياً من البرنامج الثقافي للأيام، ومنصة تسعى الشارقة من خلالها إلى تأكيد التزامها بدعم الحركة المسرحية وتطويرها، ورفدها بالمواهب والخامات.

وقال: "في كل عام يلتئم شمل طلاب المسرح الأوائل من عدة دول عربية، ليكونوا نواة الملتقى وعضده، يحضرون ورشاً تدريبية متنوعة، تحيط بجوانب الظاهرة المسرحية، وتقدم لهم إضافة نوعية حول التمثيل وفنون المكياج والإضاءة والإخراج والنقد المسرحي، إضافة إلى حضور الجانب العملي والتطبيقي الذي يكسر رتابة الدروس النظرية".