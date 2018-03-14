النادي الثقافي العربي بالشارقة يحتفي بيوم المرأة العالمي

الشارقة 24:

تزامناً مع احتفالية العالم بيوم المرأة، في مارس 2018، احتفى النادي الثقافي العربي بالشارقة بالمناسبة، مكرماً رموزاً ثقافية وإبداعية كان لها دور بارز في مسيرة العطاء المتميز والاستثنائي، وذلك في إطار برامج النادي التي خصصها هذا العام لمبادرات "زايد الخير" في بلد الخير.

واختارت إدارة مجلس النادي الثقافي العربي، كلاً من الدكتورة حصة لوتاه، الإمارات، ليلى سعيد، جمهورية مصر العربية، الفنانة أفشان قريشي، الهند، وقد تم تكريمهمن من قبل علي المغني نائب رئيس مجلس الإدارة بالنادي، وناصر الدرمكي عضو مجلس الإدارة في احتفالية شهدت حضوراً إعلامياً وجماهيرياً لافتاً.

ونظم النادي في السياق ذاته، معرضاً لأكثر من 80 فنانة من مختلف الجنسيات، وشكل المعرض فكرة المرأة الكادحة والمعطاءة وجسد صورتها الجميلة التي تمثل الحياة بشتى فصولها، وانطباعاتها وجنسياتها، ومثّل البيئات التي تحتضنها.