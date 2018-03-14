عبيد خالد وزارا كمال يتأهلان إلى نصف نهائي "منشد الشارقة الصغير 4"

الشارقة 24:

تأهل المتنافسان عبيد خالد عبيد، من مدرسة أبو أيوب الأنصاري بكلباء، وزارا كمال، من مدرسة جيمس ملينيوم بالشارقة، إلى الدور نصف النهائي من منافسات برنامج "منشد الشارقة الصغير 4"، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال الحلقة السادسة من البرنامج الأول من نوعه عربياً، التي بُثت مساء الإثنين المنصرم على شاشة تلفزيون الشارقة، وجاءت الحلقة ضمن منافسات المرحلة الأولى من البرنامج التي يشارك فيها 56 متسابقاً، يتنافسون من أجل الترقي إلى الدور قبل النهائي، الذي سيشهد تنافس 16 متسابقاً، يتأهل منهم 8 متنافسين للحلقة النهائية.

وإلى جانب المتسابقين المتأهلين، شارك في الحلقة السادسة من البرنامج كل من صوغة سعيد عبد الله، من مدرسة فاطمة بنت عبد الملك بالشرقية، ومحمد إبراهيم زكي، من مدرسة الثميد بالوسطى، وشهد المزروعي، من مدرسة عائشة بنت عثمان بوادي الحلو، ولؤي محمود أحمد، من مدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة، ولجين قيس عبد الله، من مدرسة جمانة بن أبي طالب بالشرقية.

وانطلق سباق التنافس في الحلقة مع صوغة سعيد عبد الله، التي أدت أنشودة "هي جنة" للمنشد حمود الخضر، تلاها المتسابق لؤي محمود أحمد، الذي أبدع في أدائه لأنشودة "جنان الخلود" للمنشد منصور السالمي، وبأداء قوي كشفت فيه عن موهبتها في الإنشاد، أطلت المتسابقة شهد المزروعي على جمهورها بأنشودة "الله يا الله" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، تلاها علي محمد زكي، الذي أنشد "يا ليتني براقاً" للمنشد محمد رحيم، تبعته لجين قيس عبد الله، التي أجادت الإنشاد باللغتين العربية والإنجليزية حيث أدت أنشودة "أنت الأمان أنت الحنان".

وبأدائه الرائع والمتميز لأنشودة "من كان فيها ذا مقام ودولة" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، التي أبرز فيها إمكانياته الصوتية العالية، نجح المتسابق عبيد خالد عبيد في خطف بطاقة التأهل الأولى في الحلقة، لتأتي بعده المتسابقة زارا كمال التي أدهشت الجمهور بصوتها المتفرد وأدائها الرفيع، حيث أنشدت باللغتين العربية والإنجليزية أنشودة "عليك صلى الله" للمنشد العالمي ماهر زين، ولم تترك مجالاً أمام الجمهور ولجنة التحكيم إلا التصفيق لها ومنحها بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن منافسات المرحلة الأولى من النسخة الرابعة لبرنامج منشد الشارقة الصغير ستقام خلال 8 حلقات يحتضنها مسرح قاعة الزهري بجامعة الشارقة، وسيواصل تلفزيون الشارقة التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام بثها مساء الإثنين والخميس من كل أسبوع.

وسيكون محبو الفن الهادف والأصيل على موعد مع الحلقة (السابعة) التي ستبث يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعاد يوم الجمعة عند الساعة 4 عصراً، ويوفر البرنامج فرصة للراغبين في التعرف على آخر أخباره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "توتير"، "إنستغرام"، و"سناب شات": @munshidsharjah.