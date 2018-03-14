أحمد بو رحيمة: مسرحية "كتاب الله" تنتصر للنور في وجه التيارات الظلامية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة ومدير أيام الشارقة المسرحية: انطلقت، الثلاثاء، الدورة الـ 28 لأيام الشارقة المسرحية، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقد كنا محظوظين بهذا الدعم والحضور، وكذلك بعرض مسرحية "كتاب الله: الصراع بين النور والظلام" من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة، في افتتاح أيام الشارقة المسرحية على خشبة ‫قصر الثقافة.

وأضاف لـ "الشارقة 24" إن مسرحية "كتاب الله" هي رسالة قيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة لجميع الشعوب العربية والإسلامية بأن ينتبهوا لأوطانهم عبر عدم الانسياق وراء التيارات الظلامية، وأن يركنوا إلى الاعتدال ومحبة الأوطان.