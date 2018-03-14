جهاد سعد: مسرحية "كتاب الله" توليفة من العناصر الناجحة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:





قال الفنان السوري جهاد سعد مخرج مسرحية "كتاب الله: الصراع بين النور والظلام" من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن: "كتاب الله"، هو عرض جمع بين جملة من العناصر المسرحية الناجحة من الكلمة إلى الرقص والحركة ومروراً بالمعنى والموضوع، وانتهاءً بالصراع بين النور والظلام والحق والباطل والخير والشر.

وأضاف لـ "الشارقة 24" إن نص هذه المسرحية المميزة جعلني أعمل على البعد البصري ما كان سبباً في نجاح العرض، إضافة إلى تميز باقي عناصر المسرحية ومنها فريق العمل.