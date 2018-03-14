نهيان بن مبارك يُكرّم الفائزة بـ"جائزة توتال للتصميم" في مهرجان أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

نظم مهرجان أبوظبي حفلاً، لتكريم الفائزة بـ "جائزة توتال للتصميم 2018"، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وحضر الحفل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وسعادة هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وحاتم نسيبة رئيس "توتال".

وحصدت "جائزة توتال للتصميم 2018"، أميرة الزرعوني الطالبة في السنة الأخيرة في كلية التقنية العليا للطالبات في الشارقة، عن تصميم "برنامج جود التطوعي".

وأعرب حاتم نسيبة، عن سعادته بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مؤكداً أن تقدير وتشجيع المواهب من الشباب الإماراتي، في مجال التصميم، يحفز الجيل الجديد على الالتزام بتعزيز الابتكار في الدولة.

وتميز "برنامج جود التطوعي"، الذي صممته أميرة الزرعوني، بإتاحة القدرة للمؤسسات لتحديد مختلف المسؤوليات والمهام للمتطوعين، حسب خبراتهم التراكمية السابقة في مجالات العمل التطوعي على اتساعها، ومنحهم نقاطاً تُضاف إلى "بطاقة جود للعمل التطوعي" المرتبطة بالبرنامج.

ويسهم هذا البرنامج في تشجيع المتطوعين على الانضمام إلى مختلف الأنشطة المجتمعية التطوعية، وفي الوقت ذاته تأسيس شبكة من المتطوعين الخبراء والمتخصصين وإتاحة الفرصة للمؤسسات، التي تتطلب أنشطتها جهوداً تطوعية إمكانية التواصل معهم مباشرة واختيار الأنسب بحسب الخبرة.

وتهدف الجائزة، التي تم إطلاقها في العام 2013، إلى تحفيز إبداع وابتكار الشباب الإماراتي المتميز، في مجال التصميم، وتستهدف المصممين والمهندسين الناشئين، على مستوى الدولة للأعمار من 18 إلى 35 سنة.