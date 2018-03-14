هيفاء حسين: أيام الشارقة المسرحية تدعم الفن والفنانين

الشارقة 24 – ناصر فريحات:





عبرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن سعادتها بالحضور والمشاركة في فعاليات الدورة الـ 28 لأيام الشارقة المسرحية، مؤكدة أن "الأيام" تعد من أهم المهرجانات المسرحية في المنطقة، كما تدعم الفن وتعمل على إعادة الجمهور للمسرح ثانية.

وأضافت في تصريحات لـ "الشارقة 24": كنت محظوظة بمشاهدة عرض الافتتاح، اليوم، بعنوان "كتاب الله: الصراع بين النور والظلام" من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تناقش قضية حساسة ومهمة ألا وهي تأثير الجماعات الإرهابية على مجتمعاتنا الإسلامية، لتؤكد المسرحية على أن التمسك بكتاب الله يقود الأمة إلى طريق النور.