الإمارات ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2018

الشارقة 24 – وام:

تشارك دولة الإمارات كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، الذي تنطلق فعالياته، الأربعاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحت شعار "الكتاب مستقبل التحول" في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى 24 مارس.

ويتوجه إلى المملكة العربية السعودية على هامش المشاركة في المعرض وفد إماراتي رفيع المستوى تترأسه معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ويضم عدداً من كبار الشخصيات من المؤسسات الثقافية الإماراتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ونادي تراث الإمارات، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وندوة والثقافة والعلوم، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وشركة أبوظبي للإعلام، وأكاديمية الشعر، ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومعهد الشارقة للتراث.

وقالت معالي نورة الكعبي: "تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية علاقات أخوية متأصلة، أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة واعتمدت نهج التفاهم والتنسيق المشترك، الأمر الذي ظهرت نتائجه الإيجابية في ما يشهده البلدان من تطور متواصل على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث اتخذت العلاقة الوطيدة بين البلدين الكثير من الأبعاد المهمة وعلى رأسها البُعد الثقافي، وهو ما يتجسد في اختيار دولة الإمارات كضيف شرف للمعرض ومشاركتها مع شقيقتها المملكة العربية السعودية في مثل هذا الحدث الثقافي المهم.

وذكرت نورة الكعبي، أن معارض الكتب هي ميدان ثقافي عالمي تتسابق فيه الدول لاستعراض مكانتها الثقافية وإضافاتها المهمة في الفنون والآداب والفكر والعلوم، كما توفر منصة للحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات، حيث تتطلع الإمارات إلى تسليط الضوء على المشهد الثقافي الغني فيها من خلال مشاركة نخبة من دور النشر والمؤسسات الثقافية الإماراتية.