كتّاب "كلمات" يشاركون بمهرجان "طيران الإمارات" للآداب

الشارقة 24:

شارك ستة من كتّاب " كلمات"، دار النشر المتخصصة بنشر كتب الأطفال واليافعين التابعة لمجموعة كلمات، بالدورة العاشرة من "مهرجان طيران الإمارات للآداب" 2018، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في دبي، حيث أسهموا بغرس حب القراءة في نفوس الأجيال الناشئة، من خلال مشاركتهم في سلسلة من ورش العمل، والجلسات القرائية، ورسومات كتب الأطفال، والألعاب التفاعلية.

وضمت قائمة الكتّاب المشاركين كلاً من سحر نجا محفوظ، مؤلفة كتب "أين صوتي"، و"أمي شنطة سفر"، ودبي أبو الهول، مؤلفة سلسة كتب الأطفال التي تتناول التراث الإماراتي، وميثاء الخياط، مؤلفة كتب "يدوه موضي على الموضة" و"حين يشتهي الجمل اللقيمات"، و"جوارب أمي العجيبة"، وسمر محفوظ براج مؤلفة كتاب "مشهور بالصدفة" كما أنها ترجمت أكثر من 10 كتاب للدار، ونورة خوري، مؤلفة كتاب "فنتير... الفلامنغو المنفوش"، ومهند العاقوص، الفائز بعدد من الجوائز الأدبية المخصصة لكتب الأطفال واليافعين.