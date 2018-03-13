"الشارقة للتراث" ينظم ورشة عمل حول "التخطيط الاستراتيجي"

جانب من ورشة التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير في المؤسسات الثقافية

الشارقة 24:



بدأت الثلاثاء، في مقر معهد الشارقة للتراث، أعمال ورشة عمل تدريبية بعنوان: التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير في المؤسسات الثقافية، وتستمر حتى الأحد المقبل، حيث تسلط الضوء على المؤسسات الثقافية، وتستهدف موظفي الهيئات والجهات والمؤسسات الثقافية الحكومية.

شارك فيها الدكتور محمد حافظ، المدير الأكاديمي في المعهد، وماهر إبراهيم، المحاضر في كلية المدينة الجامعية في عجمان.



وتحدث الدكتور حافظ عن إدارة التغيير في المؤسسات الثقافية كضرورة ملحة، وحاجة أساسية، في الاستمرار بنهج التقدم والارتقاء واستدامة النهضة والمعرفة، في عالم الثقافة والتراث ومشاريعه الاستراتيجية.



ولفت المدير الأكاديمي، إلى أن معهد الشارقة للتراث يحرص على تقديم مفهوم شامل للتراث الثقافي من خلال هذه الورش، بالإضافة إلى إبراز دور المعهد ورسالته ورؤيته وتجربته في عمليات التخطيط الاستراتيجي.