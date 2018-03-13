إماراتيتان تمثلان "إرثي" بأسبوع الموضة في باريس

الشارقة 24:

بدعم من مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، اختتمت كل من مصممة الأزياء خلود ثاني مؤسسة علامة "BINTTHANI"، والمصممة أيتن الخياط مؤسسة علامة "RAW by Ayten"، مشاركتهما في أسبوع الموضة في باريس، حيث عرضت كل منهما أحدث إبداعاتها لخريف/شتاء 2018-2019، في صالة عرض AQ Market خلال الفترة من 1 وحتى 6 مارس الجاري.

وقدم المجلس للمصممتين الإماراتيتين كافة التسهيلات والسبل الكفيلة بدعمهن ومساندتهن، في إطار جهوده الرامية لتفعيل دور المرأة والارتقاء بها، وتعزيز فرص مشاركتها في مختلف القطاعات الحرفية والفنية من خلال المبادرات وبرامج التطوير الاجتماعي والتدريب المهني، إذ تعد المصممتان من المنتسبات للنسخة الثانية من برنامج أزيامي لرائدات الأزياء.



بدورها، قالت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "تسعى كافة مؤسسات نماء وبتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إلى توفير مختلف مقومات الدعم المهني محلياً وعالمياً للنساء في كافة المجالات، ومن خلال مجلس إرثي للحرف المعاصرة، نحرص على تمكين المصممات الإماراتيات المبدعات وتعزيز مشاريعهن الرائدة وتطويرها، وفتح المجال نحو استقطاب أسواق جديدة لمنتجاتهن".



وأضافت بن كرم: "جسدت مشاركة المصممتين في أسبوع الموضة في باريس سعي المجلس لتعريف جمهور الفن والحرف المعاصرة من شتى أنحاء العالم على التجربة الإماراتية، وما تقدمه من مضامين حضارية وثقافية وفنيّة تتسم بحرفية عالية ومعايير عالمية، إلى جانب إكساب المصممات المهارات والخبرات اللازمة من خلال برامج التدريب والتطوير المهني، كبرنامج أزيامي".