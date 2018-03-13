أحمد بوخاطر "سفير الإبداع العلمي" للخير والإيجابية

الشارقة 24:

تحت شعار "الإلهام لتحقيق التميّز"، مُنِح المنشد الإماراتي العالمي أحمد بوخاطر لقب "سفير الإبداع العلمي" على مستوى الشرق الأوسط، من قبل مدارس الإبداع العلمي في الإمارات، ليكون سفيراً للخير والإيجابية ممثّلها في حملاتها الإعلامية وفي مختلف المؤتمرات والنّشاطات، ممثلاً للثقافة والعلم بهدف تخرّيج أجيال بقدرات علمية وتقنية عالية دون فقدانهم لهويّتهم العربية والإسلامية.

ألقى أحمد بوخاطر، خلال حفل تخريج الدفعة الأخيرة من طلاب المدارس، كلمة أمام الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم والضيوف، حملت الرقي في شتّى النّواحي بكل إيجابية ونظرة تفاؤل وأمل هدفها أن ليس هناك بديل للعلم للوصول إلى هذا الطّموح.

وتزامناً مع الاحتفالية، أطلق بوخاطر فيديو كليب أنشودة "لننطلق" المحفزة والملهمة على الإبداع وتبنّي العلم سلاحاً نحو مستقبل أفضل، والذي تم تصويره وإنتاجه بالتّعاون مع مؤسّسة مدارس الإبداع العلمي، حيث ظهر المنشد أحمد بوخاطر في قاعات المدرسة وأروقتها بين الطلّاب والمدرّسين، وهو ما منح المُشاهِد رونقاً جميلاً لا يحصل عليه إلّا حينما يلتقي العلم والإبداع بالفنّ الرّاقي القادر على إيصال الرّسالة المبتغاة.