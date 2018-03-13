عمر العبداللات: الجيش المصري "عزّة وفخر ودِين" وإنجازاته تشهد عليه

الشارقة 24:



تحت عنوان "يُحكى أنّ" وبمحبة وإعجاب ببطولات الجيش المصري وإنجازاته الكبيرة، أطلق المطرب الأردني الفنان عمر العبداللات "صوت الأردن" أغنية وطنية مخصصة للجيش المصري والمصريين حاملاً بين طياتها كل معاني المحبة والأخوة التي يجتمعان بها الشعبين المصري والأردني، تصدى لتلحينها بنفسه بعد أن كتبها الشاعر مهدي الشيخ، وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو محمد القيسي، ومن إنتاج مؤسسة الأمل للإنتاج الفني "محمد المجالي".

وقد صوّر عمر العبداللات الأغنية الوطنية "يُحكى أنّ" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج جابر القيسي، مجسداً من خلال سيناريو التصوير محبته واحترامه لمصر وشعبها وجيشها البطولي، وعلى ما يبذله من جهود كبيرة من أجل مصر واستقرارها، والعيش بأمن وأمان، مختتماً كلمات الأغنية قائلاً: "قوة عزيمة إرادة للنصر .. فلتحيا فلتحيا مصر"، وذلك بعد أن قال في مقدمتها:

يحكى أنّ ... أنّ إيه

أنّ جيشاَ ... جيشاَ إيه

الجيش المصري ... بيعمل إيه

جبال بهدوا... مصريين

براكين بسدوا ... مصريين

لا مجنزر ولا نص مجنزر ... ما دام اللغم بيتفجر

هما المصريين ... هما

عزة وفخر ودين...

هذا وقد بدأ عرض الفيديو كليب أغنية "يُحكى أنّ" في عدد كبير من القنوات الفضائية المصرية، ومن خلال الصفحة الرسمية للفنان عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب"، بالإضافة إلى الإذاعات المصرية، مؤكداً حرصه بكل حماس أن تصل الأغنية إلى كل بيت في جمهورية مصر العربية.

هذا وسيتواجد عمر العبداللات في القاهرة خلال الفترة المقبلة لإجراء مجموعة من اللقاءات التلفزيونية المصورة، إلى جانب الإذاعية، مؤكداً محبته الكبيرة للمصريين مفتخراً أن يكون واحداً منهم كأردني وعربي.