"الوطني للإعلام" و"التربية" يعلنان الفائزين بمسابقة رادار القراءة

الشارقة 24 – وام:



أعلن المجلس الوطني للإعلام، أسماء الفائزين بمسابقة "رادار القراءة"، التي نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم احتفاء بشهر القراءة، بهدف تمكين الطلبة من مهارة الفهم والاستيعاب القرائي ومهارة القراءة السريعة، إضافة إلى ترسيخ حب القراءة وتنمية مهارات المحادثة لديهم.



وكرم سعادة منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وسعادة مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الطلبة الفائزين في المسابقة.



وفاز كل من عبد الله أحمد المنصوري وحصة طارق محفوظ الشحي وسيف ماجد البدواوي عن الفئة الأولى، وشيخة حميد الشامسي وأسماء إبراهيم الكمالي وعلي أحمد المزروعي عن الفئة الثانية، وفاطمة إبراهيم المزروعي وعائشة خميس السعدي وعائشة علي الخزيمي عن الفئة الثالثة.



وقال المنصوري بهذه المناسبة، "تتماشى مبادرة رادار القراءة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للقراءة الرامية إلى تطوير القدرات وخلق وتعزيز الفرص التي تدعم وتشجع الأنشطة القرائية لدى طلبة المدارس في الدولة، وذلك إدراكاً منا لضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من مجتمعنا وتشجيعها على القراءة لتتمكن من امتلاك أدواتها ومهاراتها بالشكل الذي يسهم في بناء جيل متعلم ومؤهل قادر على تحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة تنمية وتطوير دولة الإمارات بكل كفاءة ".



وقد شارك في المسابقة 762 طالباً وطالبة يمثلون جميع إمارات الدولة، واعتمدت لجنة التحكيم على عدد من المعايير منها معيار مدى استيعاب القارئ للمقالات والكتب المعروضة الذي يمنح الطالب 25 درجة، ومعيار سرعة القارئ الذي يمنح الطالب 60 درجة، ومعيار مدى تحدث القارئ باللغة العربية الذي يمنح الطالب 10 درجات ومعيار شخصية الطالب الذي يمنحه 5 درجات.



جدير بالذكر أن المجلس الوطني للإعلام وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أطلق مسابقة "رادار القراءة" خلال شهر القراءة العام الماضي، ضمن عدد من النشاطات التي تهدف إلى الترويج للقراءة وتعميم مفهومها على وسائل الإعلام بالشكل الذي يجعل منها أسلوب حياة مترسخاً عند الأجيال القادمة وجزءاً لا يتجزأ من هويتها الوطنية.