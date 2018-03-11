كرنفال مربى الشارقة للأحياء المائية يكشف "عالم العجائب البحرية"

الشارقة 24:

استضاف مربى الشارقة للأحياء المائية، الكرنفال السنوي الذي قدم لضيوفه وزائريه عالماً من المغامرات والتسلية والعجائب، وعرفهم على أسرار البحار المذهلة.

وفي دورته الثالثة، أخذ كرنفال مربى الشارقة للأحياء المائية العائلات والصغار في رحلة من الاكتشافات والفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض المباشرة والألعاب، كما وفّر فرصة للاقتراب بشكل مباشر من مجموعة من المخلوقات البحرية المذهلة التي تعيش في مربى الشارقة للأحياء المائية.

وشهد الحدث إقامة العروض المسرحية المباشرة على منصة الكرنفال، والتي تضمنت عروضاً عن الكائنات البحرية.

وقال راشد الشامسي، أمين متحف مربى الشارقة للأحياء المائية في تصريح له: "كان كرنفال مربى الشارقة للأحياء المائية حافلاً بالمتعة والتشويق في عامه الثالث، وقد تمثل الهدف من تنظيم هذا الحدث المجتمعي بنشر الرسائل التعليمية حول حماية البيئة والاهتمام بها بين الأطفال والعائلات ضمن أجواء حافلة بالمرح والتسلية".